Росію показово принизили на Олімпіаді
-
-
Олімпійці отримали цінні подарунки від спонсора, щоправда, це не стосується "нейтральних" росіян
Російський скі-альпініст Микита Філіппов повідомив, що офіційний спонсор Олімпійських ігор Samsung не подарував "нейтральним" спортсменам ексклюзивні смартфони, які отримали всі інші олімпійці. Депутат Держдуми Амір Хамітов назвав це "спробою принизити РФ".
Що потрібно знати
- Філіппов розповів, що "нейтралам" спонсори ОІ-2026 подарували шампунь та зубну пасту
- У Держдумі вбачають у цьому провокацію Заходу
- Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року
Відповідний коментар заступника голови комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Хамітова наводить vseprosport.ru. За його словами, Захід намагається вколоти Росію.
Звичайно, річ не в самих смартфонах – без ще одного гаджета будь-який учасник змагань проживе спокійно. Справа у відношенні – у постійному бажанні принизити, відокремити від решти гостей, показати, що наші атлети нібито якісь не такі та їх допустили до участі з великої ласки. Хоча вболівальники всього світу знають, що російські спортсмени – одні з найсильніших та найпрофесійніших на планеті, і їхня участь автоматично гарантує ефектне видовище та справжнє свято спорту.
На тлі цілком офіційних розмов про те, що в майбутньому обмеження з наших атлетів буде знято, все це виглядає як спроби "вколоти" зайвий раз на прощання. Мовляв, ви начебто з нами, але знайте, як ми до вас ставимося. Це не робить честі ні спонсорам, ні організаторам заходів, які допускають такі витівки та залишають їх безкарними.
Нагадаємо, Samsung традиційно дарує олімпійцям смартфони кожної Олімпіади. Філіппов поскаржився, що росіянам подарували лише шампунь та зубну пасту.
На Іграх проходить 12-й медальний день. Українці борються за нагороди у 5 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.