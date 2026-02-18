Росію показово принизили на Олімпіаді

Звичайно, річ не в самих смартфонах – без ще одного гаджета будь-який учасник змагань проживе спокійно. Справа у відношенні – у постійному бажанні принизити, відокремити від решти гостей, показати, що наші атлети нібито якісь не такі та їх допустили до участі з великої ласки. Хоча вболівальники всього світу знають, що російські спортсмени – одні з найсильніших та найпрофесійніших на планеті, і їхня участь автоматично гарантує ефектне видовище та справжнє свято спорту.

На тлі цілком офіційних розмов про те, що в майбутньому обмеження з наших атлетів буде знято, все це виглядає як спроби "вколоти" зайвий раз на прощання. Мовляв, ви начебто з нами, але знайте, як ми до вас ставимося. Це не робить честі ні спонсорам, ні організаторам заходів, які допускають такі витівки та залишають їх безкарними.