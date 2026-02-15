Біатлон на Олімпіаді: онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування (відео)

Чоловічий персьют покажуть в Україні безкоштовно

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх в Італії пройде великий біатлонний день. Відкриє програму біатлону чоловічий персьют.

Що потрібно знати

14 лютого на олімпійському турнірі з біатлону відбудеться чоловіча гонка переслідування на 12,5 км

Україну в персьюті представлять 2 біатлоністи

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція перегонів від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок персьюту о 12:15 за київським часом.

Пряма відеотрансляція чоловічої гонки переслідування на Олімпіаді-2026

Збірну України у гонці переслідування представлять Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Вони стартують 27-м та 24-м з відставанням від лідера в +1:54.8 та +1:47.4. відповідно.

На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити у топ-20. Чоловічий спринт завершився для України провалом, як і жіночий.

На Олімпіаді-2026 проходить 9-й ігровий день. Українці борються за медалі у 2 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.