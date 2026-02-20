Війна з Росією триватиме ще не один рік? WSJ про невтішні підсумки переговорів

РФ все ще прагне отримати контроль над Донбасом

Війна в Україні може тривати ще від одного до трьох років. Незважаючи на неодноразові переговори за посередництва США, реального прогресу в мирному врегулюванні все ще не спостерігається.

Що потрібно знати:

Переговори в Женеві за посередництва США не призвели до значного прогресу

Росія використовує переговори як інструмент тиску

Україна відкидає територіальні поступки та вимагає чітких гарантій військової допомоги від США та Європи

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на чиновників Європейського союзу. У матеріалі зазначено, що Росія веде переговори несумлінно, намагаючись досягти того, чого не вдається досягти на фронті, зокрема контролю над Донбасом. Переговори, що проходили цього тижня в Женеві за посередництва США, завершилися, як і інші цьогорічні переговори: ніхто не зміг вказати на будь-який реальний прогрес.

"Ці переговори не наближають нас до закінчення війни", — сказав Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО.

Карта бойових дій в Україні

Зазначається, що президент Володимир Зеленський у закритих консультаціях із радниками заявив про провал переговорів та необхідність розробки стратегії ведення війни на наступні три роки. При цьому офіційної інформації про це немає.

Водночас, Київ відкидає територіальні поступки, які пропонує Кремль, і наполягає на чітких гарантіях військової допомоги від США та Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Європі назвали шість кроків, щоби закінчити війну в Україні.