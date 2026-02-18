Біатлон на Олімпіаді-2026: онлайн-трансляція жіночої естафети (відео)
-
-
Синьо-жовті завжди робили ставку саме на командні перегони
У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться жіноча естафетна гонка. Україну на змаганнях представлять: Олександра Меркушина, Юлія Джима, Крістіна Дмитренко, Дарина Чалик.
Що потрібно знати
- На Іграх розіграють медалі у жіночій естафеті 4х6 км
- Збірна України представлена чотирма біатлоністками
- Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року
На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція жіночої естафети від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок перегонів о 15:45 за київським часом.
Пряма відеотрансляція жіночої естафети з біатлону на Олімпіаді-2026 в Італії
На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити до топ-20. Чоловічий спринт завершився для України провалом, як і жіночий. У чоловічому персьюїті українці трохи покращили свої результати, а от у жіночому на нашу команду чекав провал. У чоловічій естафеті українці відверто розчарували.
На Іграх проходить 12-й медальний день. Українці борються за нагороди у 5 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.