Біатлон на Олімпіаді-2026: онлайн-трансляція жіночої естафети (відео)

Синьо-жовті завжди робили ставку саме на командні перегони

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться жіноча естафетна гонка. Україну на змаганнях представлять: Олександра Меркушина, Юлія Джима, Крістіна Дмитренко, Дарина Чалик.

Що потрібно знати

На Іграх розіграють медалі у жіночій естафеті 4х6 км

Збірна України представлена чотирма біатлоністками

Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція жіночої естафети від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок перегонів о 15:45 за київським часом.

Пряма відеотрансляція жіночої естафети з біатлону на Олімпіаді-2026 в Італії

На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити до топ-20. Чоловічий спринт завершився для України провалом, як і жіночий. У чоловічому персьюїті українці трохи покращили свої результати, а от у жіночому на нашу команду чекав провал. У чоловічій естафеті українці відверто розчарували.

На Іграх проходить 12-й медальний день. Українці борються за нагороди у 5 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.