Хокей на Олімпіаді-2026: розклад та результати матчів
Очікується, що на турнір приїдуть зірки НХЛ
У середу, 11 лютого, на Олімпіаді в Італії стартує олімпійський турнір із хокею серед чоловіків. 12 найкращих команд світу змагатимуться за перемогу на головному турнірі 4-річчя.
Що потрібно знати
- Хокей на ОІ-2026 пройде з 11 по 22 лютого
- Збірна України не зуміла відібратися на олімпійський турнір
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
"Телеграф" пропонує вашій увазі календар, розклад, результати та турнірні розклади на олімпійському турнірі з хокею. Змагання розпочнуться із попереднього групового раунду. До чвертьфіналу кваліфікуються переможці груп, а також найкраща з команд, які посядуть друге місце. Інші зіграють у стиковому раунді.
Попередній етап
Середа, 11 лютого
17:40 Словаччина — Фінляндія (група B)
22:10 Швеція — Італія (група B)
Четвер, 12 лютого
13:10 Швейцарія — Франція (група A)
17:40 Чехія — Канада (група A)
22:10 Латвія — США (група C)
22:10 Німеччина — Данія (група C)
П’ятниця, 13 лютого
13:10 Фінляндія — Швеція (група B)
13:10 Італія — Словаччина (група B)
17:40 Франція — Чехія (група A)
22:10 Канада — Швейцарія (група A)
Субота, 14 лютого
13:10 Швеція — Словаччина (група B)
13:10 Німеччина — Латвія (група C)
17:40. Фінляндія — Італія (група B)
22:10 США — Данія (група C)
Неділя, 15 лютого
13:10 Швейцарія — Чехія (група A)
17:40 Канада — Франція (група A)
20:10 Данія — Латвія (група C)
22:10 США — Німеччина (група C)
Стикові матчі
Вівторок, 17 лютого
13:10 плей-офф раунд (матч №1)
13:10 плей-офф раунд (матч №2)
17:40 плей-офф раунд (матч №3)
22:10 плей-офф раунд (матч № 4)
Чвертьфінал
Середа, 18 лютого
13:10 матч № 1
17:40 матч №2
19:10 матч №3
22:10 матч № 4
1/2 фіналу
П’ятниця, 20 лютого
17:40 матч №1
22:10 матч № 2
Матч за 3 місце
Субота, 21 лютого
21:40 — матч за третє місце
Фінал
Неділя, 22 лютого
15:10 — фінал
Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у двох видах спорту. Українські хокеїсти не змогли потрапити на Олімпіаду. Національна команда України лише раз грала на Олімпіаді — у 2002 році.