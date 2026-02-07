Хокей на Олімпіаді-2026: розклад та результати матчів

Очікується, що на турнір приїдуть зірки НХЛ

У середу, 11 лютого, на Олімпіаді в Італії стартує олімпійський турнір із хокею серед чоловіків. 12 найкращих команд світу змагатимуться за перемогу на головному турнірі 4-річчя.

Що потрібно знати

Хокей на ОІ-2026 пройде з 11 по 22 лютого

Збірна України не зуміла відібратися на олімпійський турнір

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує вашій увазі календар, розклад, результати та турнірні розклади на олімпійському турнірі з хокею. Змагання розпочнуться із попереднього групового раунду. До чвертьфіналу кваліфікуються переможці груп, а також найкраща з команд, які посядуть друге місце. Інші зіграють у стиковому раунді.

Попередній етап

Турнірне становище команд на олімпійському турнірі з хокею

Середа, 11 лютого

17:40 Словаччина — Фінляндія (група B)

22:10 Швеція — Італія (група B)

Четвер, 12 лютого

13:10 Швейцарія — Франція (група A)

17:40 Чехія — Канада (група A)

22:10 Латвія — США (група C)

22:10 Німеччина — Данія (група C)

П’ятниця, 13 лютого

13:10 Фінляндія — Швеція (група B)

13:10 Італія — Словаччина (група B)

17:40 Франція — Чехія (група A)

22:10 Канада — Швейцарія (група A)

Субота, 14 лютого

13:10 Швеція — Словаччина (група B)

13:10 Німеччина — Латвія (група C)

17:40. Фінляндія — Італія (група B)

22:10 США — Данія (група C)

Неділя, 15 лютого

13:10 Швейцарія — Чехія (група A)

17:40 Канада — Франція (група A)

20:10 Данія — Латвія (група C)

22:10 США — Німеччина (група C)

Стикові матчі

Вівторок, 17 лютого

13:10 плей-офф раунд (матч №1)

13:10 плей-офф раунд (матч №2)

17:40 плей-офф раунд (матч №3)

22:10 плей-офф раунд (матч № 4)

Чвертьфінал

Середа, 18 лютого

13:10 матч № 1

17:40 матч №2

19:10 матч №3

22:10 матч № 4

1/2 фіналу

П’ятниця, 20 лютого

17:40 матч №1

22:10 матч № 2

Матч за 3 місце

Субота, 21 лютого

21:40 — матч за третє місце

Фінал

Неділя, 22 лютого

15:10 — фінал

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у двох видах спорту. Українські хокеїсти не змогли потрапити на Олімпіаду. Національна команда України лише раз грала на Олімпіаді — у 2002 році.