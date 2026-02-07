Китайський Новий рік 2026: коли настане рік Вогняного Коня і чого не можна робити цього дня

Дізнайтеся, як не "згоріти" у полум’ї змін і притягнути удачу

Поки світ уже живе у 2026 році, на Сході тільки готуються до найголовнішого свята — Чуньцзе, або Свята весни. Китайський Новий рік — це час змін, сімейного тепла та давніх ритуалів.

Згідно зі східним календарем, 2026 рік пройде під заступництвом одного з найдинамічніших і найблагородніших знаків, який обіцяє принести енергію та рух уперед. "Телеграф" розповідає, коли саме почнеться новий місячний цикл, хто стане його символом і які заборони не можна порушувати, щоб не відлякати удачу.

Коли настає Китайський Новий рік

У 2026 році офіційне святкування Китайського Нового року розпочнеться 17 лютого. На відміну від фіксованого західного календаря, дата Свята весни щорічно змінюється і визначається фазами Місяця — вона припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. Урочистості традиційно тривають 15 днів та завершуються барвистим Фестивалем ліхтарів 3 березня.

Який символ 2026 року

Господинею 2026 року стане Червоний Вогняний Кінь. Це рідкісне поєднання знака та стихії, яке повторюється лише раз на 60 років (попередній раз був у 1966 році).

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Енергія Вогню у поєднанні з Конем символізує пристрасть, швидкість, рішучість та потяг до свободи. Це час для активних дій, подорожей та сміливих змін. Проте стихія Вогню вимагає обережності та дисципліни, щоб імпульсивність не переросла у хаос.

Що не можна робити у цей день

Щоб рік пройшов успішно, китайці суворо дотримуються ряду традиційних обмежень, особливо у перший день свята:

Не можна підмітати підлогу та викидати сміття в день свята — вважається, що так можна "вимести" з дому удачу та достаток. Усе прибирання потрібно завершити напередодні.

та в день свята — вважається, що так можна "вимести" з дому удачу та достаток. Усе прибирання потрібно завершити напередодні. У перший день Нового року не рекомендується мити голову або стригтися , оскільки в китайській мові слова "волосся" та "процвітання" співзвучні. Помивши голову, ви буквально "змиваєте" своє багатство.

або , оскільки в китайській мові слова "волосся" та "процвітання" співзвучні. Помивши голову, ви буквально "змиваєте" своє багатство. Використання ножів , ножиць та інших гострих інструментів заборонено — це може "перерізати" потік удачі на весь рік.

, та інших гострих інструментів заборонено — це може "перерізати" потік удачі на весь рік. Вкрай недоречно подавати страви з конини у рік коня, щоб не прогнівати символ року. Також вважається, що метушливість курки (курятина) може принести в дім дрібний клопіт замість величі Коня.

Не можна лаятися , використовувати лайливі слова і плакати , особливо дітям. Перший день року задає тон на всі 12 місяців.

, використовувати і , особливо дітям. Перший день року задає тон на всі 12 місяців. Уникайте дарувати годинник (символ часу, що минає), взуття (звучить як "труднощі") або подарунки синього кольору, який конфліктує з вогняною стихією року.

