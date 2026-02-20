Не спішіть платити. Як оскаржити платіжку за опалення, якого не було

Затягувати з вирішенням питання не слід

Чимало українців задаються питанням, що ж робити, коли приходить платіжка за опалення, якого фактично не було. Чи реально домогтись перерахування.

Відповідь на це дав адвокат Ігор Чудовський у матеріалі "Киянам, які мерзли без опалення, перерахують платіжки. Куди скаржитись, якщо цього не зробили".

За словами адвоката, алгоритм дій, якщо ви отримали платіжку, за послугу яка не надавалась, чіткий. Він включає написання офіційної претензії. У ній треба вказати: послуга не надавалася, вимагаєте перерахунку й скасування нарахувань. При цьому комунальники можуть не погодитись, однак в такому випадку треба звертатись до суду.

Затягувати з вирішенням питання не слід, адже борг може накопичуватись за ті місяці, за які не платить споживач. Комунальники своєю чергою теж можуть звернутись до суду з вимогою оплатити рахунки.

Як не платити за холодні батареї (покрокова інструкція):

Крок перший: зафіксуйте факт ненадання послуги або її поганої якості. Тобто зробіть фото або відео термометра в квартирі. Якщо є індивідуальний тепловий лічильник, зафіксуйте його показники. Зверніться в аварійну службу або диспетчерську, запишіть номер заявки, час, прізвище оператора.

Споживачу слід оформити акт-претензію разом з письмовою вимогою перерахунку. Порядок подання претензії спирається на закон "Про житлово-комунальні послуги" та підзаконні процедури. Також слід запросити представника виконавця послуги для складання акта. Якщо він не прийде, акт можна скласти за процедурою самостійно. Крок третій: подайте вимогу про перерахунок. У заяві вкажіть: адресу, особовий рахунок, період ненадання або неякісності послуги з датою та часом, посилання на обов'язок перерахунку за цей період. Вимагайте здійснити перерахунок і відобразити його в наступній платіжці або повернути переплату. Нормативна база для комунальних перерахунків у спорах — постанова Кабінету Міністрів №127 від 06.02.2024.

Що робити, якщо опалення немає або воно неякісне

Крок четвертий: якщо не реагують — скарга або спір. Для електроенергії механізми звернень і скарг визначають правила роздрібного ринку. Паралельно — вимога компенсації за стандартами якості. Для тепла — скарга на виконавця, вимога перевірки якості послуги за правилами теплопостачання, далі спір щодо перерахунку за процедурою, визначеною постановою КМУ №127.

