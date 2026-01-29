Україна на Олімпіаді-2026: штучний інтелект дав прогноз на кількість медалей

ChatGPT не вірить, що українці візьмуть "золото"

Збірна України виграє на Олімпійських іграх-2026 в Італії максимум 1-2 медалі. Це вважається реалістичним прогнозом для Синьо-жовтих.

Що потрібно знати

Україну на Іграх представлять 46 спортсменів

ШІ вважає, що українці виграють на Олімпіаді максимум 2 медалі

Зимові Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо у лютому 2026 року

Такою думкою штучний інтелект ChatGPT поділився з "Телеграфом". ШІ вважає, що українці здатні взяти медалі у фрістайлі та біатлоні.

ChatGPT зазначив, що у біатлоні Синьо-жовті можуть виграти 1 медаль срібної чи бронзової якості, причому українці можуть зробити це в особистих перегонах, а не естафетах. На думку ШІ, такий сценарій можливий виключно при стабільній стрільбі.

Штучний інтелект також вважає, що українці здатні взяти медаль у лижній акробатиці. Наша команда має успішний кейс виступів Олександра Абраменка, який виграв "золото" та "срібло" на Іграх-2022 та ОІ-2018, а зараз тренує нове покоління майбутніх чемпіонів. ШІ зазначив, що в цій дисципліні максимум України — це "срібло".

В інших видах спорту ChatGPT не вірить в українців. Зазначимо, збірну України буде представлено на Іграх-2026 в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, санний спорт, скелетон, сноубординг, фрістайл, фігурне катання на ковзанах та шорт-трек. Росії дозволили відправити на Ігри 13 спортсменів