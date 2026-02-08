Біатлон на Олімпіаді-2026: онлайн-трансляція змішаної естафети (відео)

На Іграх стартують біатлоністи

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо відбудеться перша гонка з біатлону. Найкращі біатлоністи світу боротимуться за медалі у змішаній естафеті 4х6 км.

Що потрібно знати

Біатлон на ОІ-2026 пройде з 8 по 21 лютого

Змішана естафета відкриє олімпійський турнір з біатлону

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція змішаної естафети від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок перегонів — о 15:05 за київським часом.

Пряма відеотрансляція змішаної естафети з біатлону на Олімпійських іграх в Італії

(Плеєр з трансляцією буде доступний тут ближче до початку перегонів)

Україну у змішаній естафеті представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина. Синьо-жовті є андердогами, однак у біатлоні, на відміну від багатьох видів спорту, статус фаворита чи андердогу абсолютно нічого не гарантує.

Зазначимо, 8 лютого на Іграх проходить другий змагальний день. Українці ведуть боротьбу за нагороди одразу у кількох дисциплінах.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не лише. На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону.