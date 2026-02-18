"Слава ЗСУ" на Олімпіаді: зворушливий момент потрапив у пряму трансляцію
-
-
Батько спортсменки віддав життя за Україну
У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбулися офіційні старти лижних акробатів. Першими виступили жінки.
Українська фрістайлістка Ангеліна Брикіна зупинилася за крок від потрапляння у фінал, посівши підсумкове 13-те місце. Про це повідомляє "Телеграф".
Після свого виступу Ангеліна показала на камеру важливе послання. На її лижах глядачі з усього світу могли побачити напис "Слава ЗСУ".
Зазначимо, Павло Брикін, батько спортсменки віддав життя за незалежність України. Герой захищав батьківщину з 2015 року. Він служив гранатометником у 58-й окремій мотопіхотній бригаді, а потім працював рятувальником. Після початку повномасштабного вторгнення РФ знову вступив до лав ЗСУ. Брикін загинув 6 серпня 2022 року в бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою біля села Благодатне (Миколаївська область).
На Іграх проходить 12-й медальний день. Українці борються за нагороди у 5 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.