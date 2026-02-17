Кар’єрний зліт і особисте щастя. Сонячне затемнення 17 лютого змінить життя трьох знаків китайського Зодіаку

Їхнє життя більше не буде як раніше

У вівторок, 17 лютого, відбувається рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення у знаку Водолія. Ця астрологічна "точка оновлення" відкриває потужний коридор затемнень до 3 березня.

У контексті східного гороскопа ця подія знаменує прихід року Вогняного Коня. Є три знаки китайського Зодіаку, для яких енергія цього затемнення стане каталізатором кардинальних змін у житті.

Кінь

Як "господарі" 2026 року представники цього знака опиняться в епіцентрі подій. Затемнення в день їхнього тріумфального вступу до своїх прав принесе різку зміну пріоритетів. Це ідеальний час для запуску масштабних проєктів, переїзду чи повної зміни іміджу.

Тигр

Для Тигрів, які перебувають у гармонії з енергією Коня, затемнення відкриє нові фінансові та кар’єрні горизонти. Очікуються пропозиції, які змінять їхній соціальний статус, проте важливо зберігати пильність у прийнятті рішень у самий день затемнення.

Собака

Представники цього знака можуть розраховувати на доленосні зміни в особистому житті та партнерських стосунках. Енергія "вогняного кільця" допоможе розірвати старі, тяжкі зв’язки та звільнити місце для глибоких та щирих почуттів.

Поділиться своєю енергією символ 2026 року — Вогняний Кінь — ще з деякими своїми "колегами". Раніше ми писали, кому зі знаків китайського гороскопа пощастить у 2026 році.