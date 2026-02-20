Зі звичайною зарплатою не розгуляєшся? Перший "Сільпо" у Буковелі приголомшив цінами (фото)

У Буковель зайшла мережа "Сільпо"

Супермаркет "Сільпо" на гірськолижному курорті Буковель може здивувати своїм асортиментом навіть затятих гурманів. Однак із середньою зарплатою його буде відчути досить проблематично.

"Телеграф" розповідає про "Сільпо" в Буковелі — його ціни та відмінності.

Відмінності з порога

Слід нагадати, що довгий час туристи та місцеві жителі курорту мали на вибір лише два невеликі магазини Spar. Проте все змінилося у грудні 2025 року, коли до Буковеля зайшла мережа "Сільпо", відкривши там свій перший магазин, який одразу став найбільшим у регіоні.

Сільпо в Буковелі — Фото RAU

З 2018 року кожен новий супермаркет Сільпо оформляється в індивідуальному тематичному стилі. Але буковельський проєкт став першим, де до роботи залучили мистецького куратора – Павла Гудімова, одного з провідних українських галеристів та артменеджерів. Натхненням для нової точки стала повість Михайла Коцюбинського та легендарний фільм Сергія Параджанова — "Тіні забутих предків".

Сільпо у Буковелі — retailers.ua

Таким чином у магазині з’явилися виставкові зони за мотивами сцен фільму та книги. Це як справжні предмети гуцульського побуту, так і сучасні інтерпретації художників.

Асортимент та ціни

Також "Сільпо" у Буковелі має розширений асортимент:

локальну гуцульську продукцію

делікатеси

дорогий алкоголь

Кореспонденти "Телеграфа" побували у місцевому магазині та показали його широкий асортимент. Перше, що впадає у вічі — це наявність різного роду делікатесів, які зустрічаються далеко не в кожному магазині мережі. Зокрема, "Сільпо" у Бувовелі може порадувати гурманів лобстерами, устрицями та чорною ікрою.

Устриці в Сільпо

Лобстери у Сільпо

Однак, щоб це спробувати, необхідно при собі мати чималу суму, бо, наприклад, за невелику баночку чорної ікри потрібно віддати від 3 (за 50г) до 5 тисяч гривень.

Ікра в Сільпо

Також впадають у вічі цінники і на елітний алкоголь. Наприклад, потрібно бути готовим, що за пляшечку бельгійського пива з вас попросять 800 гривень, а цінники на коньяк чи ігристе вино можуть сягати 30 тисяч гривень за пляшку.

Ціни на алкоголь у Сільпо

До речі, середня зарплата в Україні, за даними Work.ua, зараз знаходиться в районі 27 500 гривень. Що менше за вартість пляшки віскі 25-річної витримки The Glenlivet вартістю 28 799 гривень.

