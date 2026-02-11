Біатлон на Олімпіаді-2026: онлайн-трансляція жіночої індивідуальної гонки (відео)

На старт вийдуть 4 представниці України

У середу, 11 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться жіноча індивідуальна гонка з біатлону. Україну на змаганнях представлять Крістіна Дмитренко, Юлія Джима, Дар’я Чалик та Олександра Меркушина.

Що потрібно знати

Біатлон на ОІ-2026 пройде з 8 по 21 лютого

11 лютого на олімпійському турнірі з біатлону відбудеться жіноча індивідуальна гонка

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція жіночої "індивідуалки" від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок перегонів о 15:15 за київським часом.

Пряма відеотрансляція жіночих індивідуальних перегонів з біатлону на Олімпіаді в Італії

На Іграх проходить п’ятий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.

На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець.