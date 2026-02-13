Біатлон на Олімпіаді-2026: онлайн-трансляція чоловічого спринту (відео)
Синьо-жовті спробують зачепитися за медалі
У п’ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться чоловічий спринт у біатлоні. Україну в гонці представлять: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко.
Що потрібно знати
- Біатлон на ОІ-2026 пройде з 8 по 21 лютого
- 13 лютого на олімпійському турнірі з біатлону відбудеться чоловіча спринтерська гонка
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція чоловічих спринтерських перегонів на 10 км від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок о 15:00 за київським часом.
Пряма відеотрансляція чоловічого спринту з біатлону на Олімпіаді в Італії
(Плеєр із трансляцією з’явиться тут ближче до початку гонки)
На Олімпіаді відбувається сьомий ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту.
На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити у топ-20.