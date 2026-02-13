Біатлон на Олімпіаді-2026: онлайн-трансляція чоловічого спринту (відео)

Синьо-жовті спробують зачепитися за медалі

У п’ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться чоловічий спринт у біатлоні. Україну в гонці представлять: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко.

Що потрібно знати

Біатлон на ОІ-2026 пройде з 8 по 21 лютого

13 лютого на олімпійському турнірі з біатлону відбудеться чоловіча спринтерська гонка

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція чоловічих спринтерських перегонів на 10 км від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція чоловічого спринту з біатлону на Олімпіаді в Італії

(Плеєр із трансляцією з’явиться тут ближче до початку гонки)

На Олімпіаді відбувається сьомий ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту.

На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити у топ-20.