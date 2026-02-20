Техніка згорає за лічені хвилини: енергетики про найнебезпечніший момент після ввімкнення світла

Українців попередили про підступну пастку з "нульовим дротом"

Щоразу, коли після чергового відключення повертається світло, у квартирах і будинках починаються стрибки напруги. Саме вони найчастіше стають причиною того, що техніка раптово виходить з ладу.

Фахівці ДТЕК пояснили, чому так відбувається і що можна зробити, щоб уберегти побутові прилади.

Який найнебезпечніший момент для вашої техніки

Коли електропостачання відновлюється після відключення, всі майже одночасно вмикають усе підряд: бойлери, обігрівачі, електроплити. Мережа отримує різке і потужне навантаження, яке вона просто не встигає витримати рівномірно. Через це напруга тимчасово просідає.

В нормальних умовах споживання електроенергії розподіляється протягом доби поступово. Але під час графіків відключень все змінюється: замість плавного розподілу — одночасний удар по мережі від тисяч квартир одразу.

Зазвичай напруга стабілізується за 1-1,5 години, коли споживання вирівнюється. Але в цей час техніка вже може згоріти.

Після кожного удару енергетики змушені перемикатися на резервні лінії, які значно довші за основні. Чим довша лінія — тим більше навантаження і тим нестабільніша напруга на виході.

Під час таких перемикань напруга може як падати, так і різко зростати. Ці стрибки і б'ють по техніці найсильніше — особливо по чутливій електроніці.

270 вольт замість 220: коли обрив нульового дроту перетворюється на аварію

Найнебезпечніша ситуація — пошкодження або обрив нульового проводу у будинку.

Коли нульовий провід пошкоджено, навантаження між фазами розподіляється нерівномірно. На одній фазі напруга падає до 150 вольт, а на іншій — злітає до 270-300 вольт і вище. Для більшості побутових приладів, розрахованих на 220 вольт, це "смертельно". Холодильник, телевізор, пральна машина — все це може згоріти за лічені хвилини.

При перших ознаках такої проблеми — коли у сусідів по-іншому горить світло або техніка поводиться дивно — треба негайно звертатися до ОСББ, ЖБК або управителя будинку. Це не та ситуація, де можна почекати.

Що робити, щоб при перепадах напруги не згоріла техніка - інфографіка

Що робити практично:

Після повернення світла не вмикайте все одразу. Спочатку — освітлення і дрібна техніка, потім поступово — потужні прилади. Бойлер, обігрівач і плиту краще вмикати з паузами між ними.

Якщо через 1,5 години напруга все одно скаче — це сигнал звернутися до управителя будинку. Він перевірить внутрішні мережі і, якщо вони справні, подасть заявку до ДТЕК. Після цього фахівці перевіряють зовнішні лінії.

Нагадаємо, "Телеграф" також писав, що Україна без світла більшу частину доби. В деяких регіонах діють жорсткі графіки відключення світла.