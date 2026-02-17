Біатлон на Олімпіаді-2026: пряма трансляція чоловічої естафети (відео)

Синьо-жовті спробують взяти медаль у командній дисципліні

У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться чоловіча естафета у біатлоні. Україну в цій гонці представлять: Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк.

Що потрібно знати

17 лютого на олімпійському турнірі з біатлону відбудеться чоловіча естафетна гонка

Україну в естафеті представлять 4 біатлоністи

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція чоловічої естафети 4х7,5 км від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок перегонів о 15:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція чоловічої естафети з біатлону на Олімпійських іграх в Італії

(Плеєр з трансляцією буде доступний тут ближче до початку перегонів)

На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити до топ-20. Чоловічий спринт завершився для України провалом, як і жіночий. У чоловічому персьюїті українці трохи покращили свої результати, а от у жіночому на нашу команду чекав провал.

На Олімпіаді-2026 проходить 11-й ігровий день. Українці борються за медалі у 2 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.