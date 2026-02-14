Біатлон на Олімпіаді-2026: онлайн-трансляція жіночого спринту (відео)

4 українки виступлять у спринті на Олімпіаді

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх в Італії програма біатлону продовжиться жіночою спринтерською гонкою. Україну у спринті представлять: Крістіна Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима та Олександра Меркушина.

Що потрібно знати

Біатлон на ОІ-2026 пройде з 8 по 21 лютого

14 лютого на олімпійському турнірі з біатлону відбудеться жіноча спринтерська гонка

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція жіночих спринтерських перегонів від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок спринту о 15:45 за київським часом.

(Плеєр із трансляцією з’явиться тут ближче до початку гонки)

На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити до топ-20. Чоловічий спринт завершився для України провалом.

На Олімпіаді-2026 проходить восьмий ігровий день. Українці борються за медалі у 4 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.