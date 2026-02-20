Не тільки світло: Росія може бити по іншому важливому ресурсу українців

До найбільш вразливих належить низка об’єктів

Навесні та влітку поточного року Росія може змістити пріоритети ударів по Україні із системи опалення на водопостачання. При цьому найбільша загроза буде для великих міст, таких як Київ, Одеса, Харків та Дніпро, а також обласні центри. Які ж об’єкти насправді можуть опинитися у зоні ризику?

Що потрібно знати:

Основною ціллю стануть райони з високою густотою населення

Обов’язково будуть удари по заводах, підприємствам військово-промислового комплексу

Найбільш уразливі — насосні групи та системи очищення

Екскомандувач аеромобільних військ України та військовий експерт Іван Якубець в ефірі "Київ 24" заявив, що основною метою стануть райони з високою щільністю населення. Під найбільшою загрозою будуть міста-мільйонники.

Такі удари завдаватимуться туди, де найбільша скупченість населення. Крім того, обов’язково будуть удари по заводах, підприємствах військово-промислового комплекса зазначив він.

Якубець також наголосив, що масовані обстріли України продовжаться.

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко у коментарі "Телеграфу" сказав про можливі загрози для водопостачання Києва. Він зазначив, що загрози для ГЕС (гідроелектростанції) та ГАЕС (гідроакумулюючі електростанції), які виробляють електроенергію, немає, оскільки це різні об’єкти.

Олександр Сергієнко. Фото: "Слово і діло"

Для довідки:

ГЕС виробляє електрику за допомогою води, яка рухається. Тобто вода проходить через турбіни, крутить їх і виробляє енергію, після чого повертається до річки. Така станція працює постійно, доки є потік води.

А тим часом ГАЕС може не лише виробляти електроенергію, а й накопичувати її потім. У години низького споживання ГАЕС використовує електроенергію, щоб перекачувати воду у верхній резервуар. Коли потрібно більше електрики, вода спускається через турбіни, і станція знову виробляє енергію.

Київська ГЕС. Фото: Вікіпедія

Київська ГАЕС. Фото: Вікіпедія

Основна проблема лежить в іншій сфері.

У Києві є дві водозабірні станції — на Десні та Дніпрі, крім того є свердловини, звідки вода йде у водоканал. Найбільш уразливі, зрозуміло, насосні групи та системи очищення пояснив Сергієнко.

Таким чином виходить, що гідроелектростанції (ГЕС та ГАЕС), які виробляють електрику, "безпечні". Тобто їхні пошкодження не вплинуть на водопостачання міста — це зовсім окремі системи. А саме найвразливіші зони – це насоси, які качають воду, та станції, де її очищають. Якщо ці частини будуть пошкоджені або зруйновані, можуть бути серйозні проблеми з водопостачанням.

Водопостачання, наприклад, Києва здійснюється з трьох основних джерел: річок Десна, Дніпро та артезіанських свердловин. Основне навантаження несуть дві великі водопровідні станції — Деснянська та Дніпровська.

Деснянська водопровідна станція. Фото: aqua-life

