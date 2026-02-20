Справа про "неякісні патрони" української компанії: що інкримінують виробнику

Директор підприємства підозрює, що справа може бути сфабрикована

12 лютого 2026 року співробітники СБУ провели обшуки у ТОВ "Спецмашкомплект" — приватного виробника патронів для стрілецької зброї калібрів 12,7х99 та 12,7х108. Слідчі дії відбулися в межах кримінального провадження, відкритого 16 жовтня 2025 року за підозрою у виготовленні неякісної продукції.

У фабулі звинувачення зазначено, що посадові особи підприємства нібито з метою прискорення виробництва організували виготовлення патронів із використанням неякісних комплектуючих — зокрема пороху з різних партій, без проведення необхідних технологічних операцій, а також із застосуванням куль зі сталевим осердям, що мають мікротріщини. Крім того, слідство вказує, що продукція "фактично не відповідає заявленим технічним умовам" щодо патронів 12,7х99 та 12,7х108 із металевим осердям.

Підприємство звинувачення не визнає. Директор ТОВ "Спецмашкомплект" Ігор Голтвенко у коментарі "Телеграфу" заявив, що формулювання обвинувачення містять технічні неточності та не відповідають реальному виробничому процесу.

"Ми виготовляємо патрони, а не "набоЇ". Працюємо відповідно до власних затверджених технічних умов — ТУ У 25.4-42639146-005:2024 для патронів 12,7х99 мм та ТУ У 25.4-42639146-004:2024 для патронів 12,7х108 мм. Технічні умови регламентують вимоги до продукції, а не є абстрактними стандартами", — пояснив він.

Ігор Фоменко та Ігор Голтвенко

За словами Голтвенка, підприємство використовує порох одного виробника з Чехії, а кожна виробнича партія комплектується порохом із однієї партії. Якість пороху, як стверджує директор, перевірялася в установах Міністерства оборони України та отримала підтвердження відповідності. Процедура змішування пороху, якщо вона застосовується, здійснюється відповідно до внутрішньої інструкції, побудованої на стандарті НАТО STANAG 4383.

Щодо закидів про "обжиг" гільз, Голтвенко зазначає, що готова гільза не підлягає термічній обробці. На певних етапах виробництва напівфабрикати проходять операцію відпалу, без якої подальші технологічні операції неможливі.

Стосовно мікротріщин у сталевому осерді кулі директор заявив, що такий контроль не передбачений жодним виробником патронів у світі та відсутній у технічній документації підприємства.

"Незважаючи на це, для гарантованого пробиття броньованого листа ми самостійно ввели надзвичайно жорсткі умови для виробників осереддя. Всі партії, що не пройшли контроль були повернуті виробнику і не передавалися у виробництво. Документальні підтвердження цього факту СБУ не зацікавило", – повідомив він.

Результати перевірок, простріли зі 100 метрів

Голтвенко також звернув увагу, що документація щодо вхідного контролю матеріалів, результати лабораторних досліджень та звіти служби якості, за його словами, не були вилучені під час обшуків, попри їхню безпосередню релевантність до предмета розслідування.

Директор підприємства ставить під сумнів логіку слідства, зазначаючи, що кримінальне провадження було відкрито ще у жовтні 2025 року, однак виробництво не зупинялося, а державні замовники не були попереджені про можливі ризики.

"Якщо слідство вважало, що продукція неякісна, логічно було б негайно припинити постачання. Натомість цього не зроблено", — зазначив він.

Голтвенко не виключає, що справа може мати замовний характер або бути вигідною конкурентам-імпортерам. За його словами, затягування розслідування та невизначеність із контрактуванням можуть призвести до втрати підприємством технологічної та кадрової спроможності серійного виробництва патронів. Він наголосив, що у разі зупинки виробництва це матиме наслідки для обороноздатності держави.

