Біатлон на Олімпіаді-2026: онлайн-трансляція чоловічої індивідуальної гонки (відео)

Найстаріша дисципліна у біатлоні стартує на Іграх-2026

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських іграх в Італії пройдуть перші некомандні перегони з біатлону. На старт "індивідуалки" вийдуть чоловіки.

Що потрібно знати

Біатлон на ОІ-2026 пройде з 8 по 21 лютого

10 лютого на олімпійському турнірі з біатлону відбудеться чоловіча індивідуальна гонка

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція чоловічих індивідуальних перегонів на 20 км від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок "індивідуалки" о 14:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція чоловічих індивідуальних перегонів з біатлону на Олімпіаді-2026

(Плеєр із трансляцією з’явиться тут ближче до початку гонки)

Додамо, що Україну в індивідуальних перегонах представлять: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.

Зазначимо, на Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не тільки. На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8-ме місце.