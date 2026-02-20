Лукашенко оголосив військові збори, білорусам масово роздають повістки: що насправді відбувається

У РБ перевіряють різні способи швидкої та, можна сказати, грубої мобілізації

У Білорусі почалося масове розсилання повісток на військові збори. Повістки приходять навіть багатодітним і батькам маленьких дітей і нерідко призов відбувається того ж дня, без можливості заздалегідь підготуватися. Багато хто скаржиться, що у чоловіків одразу забирають телефони і зв’язку з ними більше немає, що зараз викликає хвилю паніки в РБ. Що ж відбувається насправді?

Що потрібно знати:

У західних регіонах Білорусі чоловіки отримують повістки на військові збори у масовому порядку

За даними офіцерів та експертів, йдеться про перевірку бойової та мобілізаційної готовності

Такі навчання можуть використовуватись для тиску на Захід

Офіцер армійського корпусу, який воює на Чернігівщині, розповів "Телеграфу", що в Білорусі зараз справді проходять перевірки бойової та мобілізаційної готовності. Йдеться про часткову мобілізацію, яка носить перевірочний характер і спрямована на оцінку здатності швидко розгорнути ресурси у разі потреби.

Білорусь до війни не готується і, гадаю, Лукашенко зараз на війну 99.9 відсотків не наважиться! Думаю, це скоріше з політичною метою – тиск на Захід з подачі Путіна зазначив співрозмовник.

На його думку, у Білорусі перевіряють різні способи, скажімо так, швидкої та, можна сказати, грубої мобілізації, коли за короткий термін потрібно мобілізувати велику кількість цивільних, які не бажають мобілізуватися.

Білорусь має серйозні економічні проблеми, Лукашенко розуміє, що його союзник Путін прямує на дно. Отже, традиційно Лукашенко використовує тактику торгу – і вашим, і нашим. Для цього і може створити навіть ілюзію підготовки до війни підсумував офіцер.

Білоруський політолог Дмитро Болкунець сказав "Телеграфу", що точно визначити причини останніх військових зборів у Білорусі складно, оскільки офіційної детальної інформації немає. За останні чотири роки подібні збори проводяться регулярно: призивають людей, перевіряють їхню готовність, проводять тести та відправляють на навчання.

Хочу звернути увагу, що останнє загострення в Олександра Лукашенка розпочалося після арешту Ніколаса Мадуро. Після цього він помітно активізував перевірку. Я думаю, що Лукашенко утримуватиме армію від прямої участі у війні проти України. З іншого боку, він побоюється Володимира Путіна, у якого можуть бути власні, у тому числі приховані мотиви: при необхідності позбавитися Лукашенка і замінити його лояльним силовиком, яким повністю керує Кремль. Плани Путіна щодо анексії Білорусі також не можна скидати з рахунків. сказав експерт.

Болкунець додав, що навчання можуть бути частиною гібридної операції з ініціативи Кремля: демонстративна підготовка до війни з метою тиску і залякування сусідніх країн.

Путін має плани щодо нападу на країни Балтії для контролю за сухопутним кордоном у Калінінграді підсумував співрозмовник.

Дмитро Болкунець

Керівник аналітичного відділу Українського центру безпеки та співробітництва Оксана Кузан у коментарі нашому виданню каже, що Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що не відправлятиме білоруські війська в Україну, але про зворотне говорять події 2022 року.

Білорусь також допомагає Росії обходити санкції, постачає критичне обладнання та компоненти, надала територію для розгортання ретрансляторів ударних БпЛА у другій половині 2025 року, розвиває інфраструктуру для розміщення "Орєшніка". Також заслуговує на увагу будівництво нового полігону та облаштування додаткових прикордонних пунктів пропуску поблизу нашого кордону. 18 лютого Україна застосувала санкції проти Лукашенка, про що повідомив Володимир Зеленський. відзначила Кузан.

Проте, за її словами, оголошена 16 січня перевірка, ймовірно, є плановою оцінкою боєздатності, яка водночас є елементом психологічного тиску як на Україну так і на країни Заходу, та інструментом стримування перекидання наших резервів з північного спрямування на активні ділянки фронту.

Не виключається також внутрішньополітична мета зборів. Кузан пояснює, що оскільки режим у Білорусі значною мірою тримається на силовиках, Олександру Лукашенку важливо перевіряти лояльність, оперативність розгортання та боєздатність армії.

На тлі подій у Венесуелі така демонстрація може бути сигналом контролю за військом. Загалом з огляду на залежність білоруського режиму від Москви є впевненість, що наші оборонні та розвідувальні структури уважно спостерігають за перебігом цієї перевірки боєздатності та оцінюють усі можливі ризики. додала співрозмовниця.

Водночас полковник Збройних сил України та блогер Анатолій Штефан "Штірліц" також прокоментував "Телеграфу" ситуацію в Білорусі. Він зазначив, що такі демонстративні дії вже спостерігалися раніше.

Те саме, що було. Показові дії каже Штефан.

Йдеться про події, що відбувалися у Білорусі у січні 2026 року. Тоді було розпочато масштабну перевірку Збройних Сил з урахуванням російського досвіду війни проти України та його впровадження у війська.

Перевірку проводили за розпорядженням глави Білорусі Олександра Лукашенка. Першою перевіряли військову частину технічного забезпечення — одну з найбільших військових частин, де зберігаються зразки бронетанкового озброєння та військової техніки. Подробиці розповів державний секретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович. За його словами, перевірку проводять з урахуванням досвіду РФ у війні проти України. Серед іншого, казав він, перевірять охорону військових частин та протидію сучасним засобам поразки, зокрема безпілотникам.

Анатолій Штефан "Штірліц". Фото: facebook.com/shtirlitzblog

Зазначимо, що основні локації навчань у Білорусі:

Вітебська область: Вітебськ (площа Перемоги) – місце старту навчань ОДКБ.

Вітебськ (площа Перемоги) – місце старту навчань ОДКБ. Борисов (Мінська область): Центральні полігони.

Центральні полігони. Загальні полігони: Російські дивізії розміщуються на різних білоруських полігонах.

Борисов на карті

Вітебськ на карті

Паніка у соцмережах

Як пише "Суспільне", у соцмережах через повістки військовозобов’язаних білорусів виникла справжня хвиля паніки. Жінки активно діляться тим, як швидко їх чоловіків відправляють на збори, навіть не даючи можливості ретельно зібратися і як забирають багатодітних батьків.

При цьому видання перевірило профілі людей з коментарів і встановили, що це не боти, а справді реальні люди.

У коментарях пишуть:

"Моєму чоловікові прийшла повістка, а у нас троє дітей. Я ще в декреті"

"У знайомого 4 дітей та немовлят. Забрали"

"Відпрацьовують дії на випадок війни"

У Білорусі чоловікам вручають повістки

