Україна отримає Patriot від ще однієї країни? Зеленський заговорив про нове партнерство

Президент України Володимир Зеленський прагне якомога швидше зустрітись з прем'єр-міністром Японії Санае Такаїті. Він хоче обговорити співпрацю між країнами та отримання зброї.

Що треба знати:

Ймовірніше Україна хоче отримати Patriot від Японії

Київ пропонує Токіо вигідні умови співпраці

Зеленський ще раз наголосив, що Україна не віддасть Росії Донбас

Про це український лідер розповів під час інтерв'ю Kyodo News. За його словами, Україна наразі найбільше потребує сучасних систем ППО, які є у Японії.

Під час розмови з журналістами Зеленський підкреслив, що ці системи будуть використані виключно для захисту та протидії російським атакам, а не для наступальних дій. Ймовірніше президент хоче обговорити з Такаїті поставку систем Patriot з ліцензією США.

Водночас Україна може поділитись з Японією технологією морських дронів. Адже протягом 4 років війни Київ довів, що має чималий досвід в цій галузі та успішно атакує навіть далекі цілі.

Також у розмові з журналістами Зеленський відкинув можливість виведення військ з території Донбасу для забезпечення мирної угоди.

"Ми не можемо вийти з нашої території. Це наша справжня лінія оборони", – сказав він.

Президент України застеріг Японію можливою загрозою з боку Північної Кореї, яка завдяки співпраці з Росією, отримує не тільки досвід ведення війни.

"Це надзвичайно небезпечно, що вони тепер отримують знання про сучасну гібридну війну… Вони знають, як захищатися від безпілотників", – сказав Зеленський.

Для довідки

Основними постачальниками комплексів та ракет Patriot для України є Німеччина, США, Нідерланди та Румунія. Норвегія фінансувала закупівлю, а також повідомлялося про отримання ракет від Ізраїлю.

