Україна відповіла росіянам на їх наступ на фронті. Чи можна казати про перелом у війні

Які успіхи ЗСУ на Гуляйпільському та Запорізькому напрямках

Українські військові відбили 201 км² на південному напрямку за тиждень. За даними Інституту вивчення війни, це більше, ніж Росія захопила за весь грудень. Агентство AFP назвало це найбільшим успіхом України на полі бою за два з половиною роки. Втім, нещодавно Сили оборони України відзначилися у Куп'янську, де під час блискавичної контратаки вдалося повністю зачистити промзону та околиці міста від ворожого десанту, що намагався закріпитися на лівобережжі. А ще раніше, у серпні 2024 року, гучним успіхом українських вояків стала операція в Курській області, яка не лише перенесла війну на територію агресора, а й змусила РФ терміново перекидати резерви з інших напрямків.

"Телеграф" поспілкувався із військовими та воєнними аналітиками і з'ясував, що стоїть за цією цифрою, де саме відбулися бої і чи варто вважати це переломом у війні.

Як чотири російські армії раптово "обнулились" на півдні

Ще тиждень тому картина на Гуляйпільському та Запорізькому напрямках виглядала інакше. Росіяни просувались — повільно, але стабільно. Та потім просування припинилось.

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, описує це так: "Близько тижня тому темпи просування передових частин і підрозділів російських військ у відповідних напрямках Південного театру воєнних дій — Гуляйпільському та Запорізькому напрямках — спочатку суттєво впали, а потім майже повністю "обнулилися".

Ситуація у вказаній ділянці фронту станом на 8 лютого - скриншот Deepstate

У смугах російських 5-ї, 36-ї та 58-ї загальновійськових армій українські сили розпочали серію контратак. За словами Братчука, це не просто сповільнило ворога — у деяких місцях його примусили відійти назад. "ЗСУ спромоглися на Гуляйпільському та Запорізькому напрямках, якщо не повністю зупинити російський наступ, то фактично звести його до тактичного мінімуму, та й то — лише на окремих відносно вузьких ділянках."

Ситуація у вказаній ділянці фронту станом на 17 лютого - скриншот Deepstate

Чи це перелом у війні? Братчук відповідає коротко: "Тактичні дії. Не більше."

Чи може йти мова про наступ або контрнаступ ЗСУ

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошує, що говорити про наступ чи контрнаступ ЗСУ наразі некоректно. За його словами, Сили оборони України проводять тактичні контратакуючі дії, спрямовані на покращення позицій і зачистку територій, де російські підрозділи не встигли закріпитися.

"Це ніякий не наступ і не контрнаступальні дії в загальновійськовому порядку. Це саме тактичного рівня контратакуючі дії — покращення наших позицій і витіснення ворога з його позицій", — пояснює Коваленко.

Олександр Коваленко

Він також звертає увагу, що українські військові свідомо уникають гучних формулювань: "Вони кажуть: іде зачистка, іде стабілізація".

За словами експерта, контрнаступ зазвичай передбачає виконання оперативних або оперативно-тактичних завдань, тоді як нинішні дії мають локальний, тактичний характер. Тому й говорити про перелом у війні поки зарано.

"Говорити про перелом на фронті ще дуже рано. Це не перелом", — підкреслює Коваленко.

Де саме зафіксовані успішні дії ЗСУ

За інформацією оглядача, системні контратаки відбуваються на широкій ділянці фронту, передусім у Запорізькій та Донецькій областях, а також частково на Куп’янському напрямку.

Запорізький та Гуляйпільський напрямки:

Степногірськ

Приморське

Лук’янівське

Тернувате

Косівцеве

Святопетрівка

Зелене

Вербове

Вишневе

Єгорівка

Добропільський / Покровський напрямок:

Білицьке

Родинське

Куп’янський напрямок:

Куп’янськ (є повідомлення про наявні успіхи без деталізації)

Населені пункти, де зафіксовані успішні дії ЗСУ

Хто і з якою рулеткою міряв ці 200 кілометрів — і чому Росія сама кричить про "контрнаступ"

Владислав Волошин, речник оперативного командування "Південь", ставиться до цифри 201 км² скептично. "Я не знаю, хто це брав з рулеткою і міряв 201 чи 207 чи взагалі 20. І хто де звідки взялася ця цифра — сказати вам цього не можу."

Владислав Волошин

Він пояснює, що частина "захоплених" Росією територій була по суті фікцією. Росіяни заходили в населені пункти на глибину 10-12 км, знімали відео і фото — а за кілька годин їх знищували або брали в полон. "Росія цим самим дезінформувала, спотворювала реальну ситуацію, яка відбувалась на фронті."

Тому коли українські військові почали зачищати сіру зону, росіяни назвали це "контрнаступом". Волошин із цим не погоджується: "Це не контрнаступальні дії в класичному вигляді. Ми здійснюємо не позиційну оборону, а вона маневрена і активна. Тобто, ми пускаємо ворога на певні ділянки, на певні позиції, знищуємо його після цього. Проводимо при нагоді контрудари, контратаки. І повторю, що зачищаємо так звану сіру зону".

Паралельно фіксують зміни в тактиці ворога. Застосування FPV-дронів за останні тиждень-півтора зменшилось приблизно на 10-15%. Причини — відключення Starlink для росіян, активне знищення операторів БПЛА, погода і перебої з логістикою. Але замість дронів ворог став активніше використовувати авіацію: за минулу добу зафіксовано 24 авіаційні удари — вдвічі більше від звичного. Вперше за довгий час на півдні також застосовували армійську авіацію — штурмовики й вертольоти завдали чотири удари майже сотнею некерованих ракет.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що армія РФ отримала наказ "захопити" понад 10 населених пунктів до 24 лютого. Росія вже розписала, де саме хоче "помахати прапором".