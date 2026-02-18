Залужний несподівано звинуватив Зеленського у провалі контрнаступу ЗСУ. Як він пояснював його раніше

План Залужний розробляв разом із партнерами по НАТО

План контрнаступу 2023 року не був реалізований належним чином, оскільки президент Володимир Зеленський та інші чиновники не виділили необхідних ресурсів.

Що потрібно знати:

У 2023 році війська були розсіяні на широкому фронті замість концентрації для прориву

Спочатку планувалося зібрати війська в "один кулак", щоб звільнити частину Запорізької області

Дії передбачали перерізання сухопутного коридору, за допомогою якого ворог постачає Крим

Таку заяву зробив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press. За його словами, план, який він розробляв спільно з партнерами НАТО, було зірвано. Причиною він називає той факт, що нібито президент Володимир Зеленський та інші посадовці не забезпечили його необхідними ресурсами.

Залужний каже, що спочатку планувалося зібрати війська у "один кулак", щоб звільнити частину Запорізької області, де розташована Запорізька АЕС. Далі за планом просування військ на південь до Азовського моря.

Ці дії передбачали перерізання сухопутного коридору, за допомогою якого ворог забезпечує тимчасово окупований Крим. Згідно з заявами Залужного, для успішного результату необхідна була концентрація сил та тактична несподіванка. Але натомість війська розпорошили на широкій ділянці фронту, що у свою чергу послабило ударні можливості.

При цьому АР, посилаючись на слова двох західних оборонних чиновників на умовах анонімності, пише, що початковий план передбачав концентроване застосування сил.

Зазначимо, видання не наводить пряму цитату зі звинуваченнями на адресу Зеленського. У тексті від редакції йдеться дослівно: "Залужний стверджує, що розроблений ним за сприяння партнерів НАТО план провалився, тому що Зеленський та інші офіційні особи не виділили необхідні ресурси".

Валерій Залужний. Фото: Facebook

Крім того, за словами Залужного, 2022 року до нього в офіс прийшли з обшуками представники СБУ, через що він дзвонив тодішньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку: "Я сказав Єрмаку, що відбиватиму цю атаку, оскільки знаю, як воювати".

Пізніше нібито з’ясувалося, що обшук проводили на підставі ордера, виписаного на адресу стрип-клубу, який закрився у будівлі ще до повномасштабного вторгнення.

У СБУ вже прокоментували ситуацію "Українській правді". Там кажуть, що у 2022 році справді відвідали законспірований командний пункт Валерія Залужного, проте стверджують, що обшуків за фактом не було, а Василь Малюк і на той момент головком ЗСУ розставили всі крапки над "і" та порозумілися.

Що Залужний говорив раніше

2023 року The Economist випустив статтю, в якій Валерій Залужний, будучи головнокомандувачем ЗСУ, заявляв, що за п’ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Він визнав, що очікування, що Росія "знекровиться" втратами, виявилася помилкою: навіть понад 150 тисяч російських жертв не зупинили наступ.

"Це була моя помилка. Росія втратила не менше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну. Але не в Росії, де життя дешеве і де орієнтиром Путіна є Перша та Друга світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів", — говорив Залужний.

Він зазначав, що сучасний рівень технологій ставить обидві сторони в глухий кут: "Ми бачимо все, що робить противник, а він бачить все, що робимо ми". Для виходу з цього стану, на думку головного комітету, Україні необхідний був масштабний технологічний прорив чи об’єднання всіх існуючих рішень, включаючи безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Залужний також говорив про обмеження західної допомоги: постачання зброї та техніки були достатні для ведення війни, але не для вирішальної перемоги. При цьому Україна продовжує удари по стратегічно важливому Криму, щоб продемонструвати, що острів залишається метою оборони держави.

Також на той час Залужний говорив, що "солдат у нього вистачає". Але що довше триватиме війна, то важче її продовжуватиме.

Валерій Залужний. Фото: Facebook

Далі у 2025 році в колонці для видання ZN.UA Залужний назвав причини невдачі літнього українського контрнаступу 2023 року і заявив, що досі "боляче відчуває" його провал. Причини провалу контрнаступу:

Недостатність зусиль і засобів у ділянці прориву до створення вирішального переваги.

Відсутність мобільних резервів, здатних швидко увійти у прорив та діяти в оперативному просторі до підходу резервів супротивника.

Розосередження підготовлених наступальних сил інших напрямах, включаючи перекидання військ під Бахмут замість Мелітополя.

Залужний говорив, що його стаття для видання Economist у 2023 році (яка представлена вище) мала підштовхнути партнерів України "до переосмислення сучасних форм бойових дій та розбудови власних доктрин". А самій Україні, мовляв, потрібен був час для перехоплення саме технологічної ініціативи, але без сучасних технологій це зробити "було неможливо". Саме тому стратегія оборони на 2024 рік також потребувала підтримки від партнерів, але все "склалося по-іншому".

"Провал цих планів я досі боляче відчуваю. Однак головне — необхідно було винести уроки і негайно змінити стратегію. Стратегію, яка дала б можливість вижити в абсолютно новій війні", — зазначив він.

Ексголовком заявляв, що причиною провалу контрнаступу була "класична недостатність сил і засобів угруповань для наступу", адже "для прориву такого фронту противника необхідно було мати рішучу перевагу в силах і засобах саме на ділянці прориву, а також мати мобільні резерви, які здатні швидко увійти до сформованого прориву.

"На жаль, з об’єктивних та суб’єктивних причин створити таку перевагу перед самим наступом ми вже не могли", — додає він.

Крім того, Залужний фактично підтверджує розслідування New York Times, де було зазначено, що перед контрнаступом тодішній командувач Сухопутних сил, а тепер головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перекинув частину сил на схід, під Бахмут на Донеччині, хоча спочатку плани визначили основним напрямом наступу місто Мелітополь.

Він також зазначає, що російські оборонні рубежі були багатошаровими та добре укріпленими, а ефективні безпілотники дозволяли виявляти концентрацію української техніки та перекидати резерви на очікувані напрямки ударів.

