Все через перемовини? Чому Україна саме зараз вдарила по Лукашенку

Глава Білорусі мріє про роль посередника у переговорному процесі

Україна з 18 лютого запровадила персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Експерти у коментарях "Телеграфу" оцінили причини та наслідки цього кроку.

Що треба знати:

Зеленський оголосив про персональні санкції проти Лукашенка за сприяння російській агресії проти України

Це може бути пов'язано з переговорами

Чому Лукашенку потрібна можливість виходу на співпрацю з Україною

Через що Україна застосувала санкції щодо Лукашенка

Про застосування санкцій проти Лукашенка повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що Київ також активізує протидію всім формам сприяння Лукашенком агресії Росії проти України.

Олександр Лукашенко

Глава держави зазначив, що минулого року росіяни розгорнули на території Білорусі систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це збільшило можливості ворога завдавати ударів по наших північних областях – від Київщини до Волині.

Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села, Володимир Зеленський

Також, нагадав він, на території Білорусі триває розбудова для розміщення російських ракет середньої дальності – "Орєшнік". Це є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців.

Запровадження персональних санкцій проти Лукашенка пов'язане з переговорами

Юрист-міжнародник та політолог Роман Єделєв у коментарі "Телеграфу" пояснив, що це пов'язано з переговорним процесом. Останнім часом Лукашенко повертає собі міжнародну легітимність.

Найбільшою ця легітимність була саме в час Мінського переговорного процесу. Очевидно, що зараз Україна на такі добрі послуги від Білорусі не погодиться, оскільки Республіка Білорусь вчинила акт агресії проти України, дозволивши використати РФ свою територію для повномасштабного вторгнення. Але очевидно, що через чотири роки це вже забувається окремими нашими союзниками, — пояснив Єделєв

Він додав що зараз, коли триває тристоронній переговорний процес між Україною, США та РФ, залучення Білорусі як гаранта чи третьої сторони знову отримує певні шанси. Це очевидно вигідно для Росії, а США можуть не бачити в цьому проблеми.

І от Україна надсилає чіткий сигнал, що з Лукашенком працювати не буде. Очевидно, що це правильний сигнал. В сигналі саме і полягає ефективність санкцій. Але зрозуміло, що це лише маленька частина великого переговорного процесу. Точно не визначальна частина, Роман Єделєв

Відносини між Україною та Білоруссю загострилися

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що перший аспект, чому Україна наклала санкції на Лукашенка саме зараз, в тому, що зникла "додана вартість" Білорусі як посередника і каналу у зв'язку з главою Росії Володимиром Путіним, сказав він у коментарі "Телеграфу".

Друга версія — через те, що Білорусь все більше намагається бути точкою транзиту впливів на Україну. В певний момент США розглядали Білорусь як одного з посередників для налагодження діалогу між Києвом та Москвою. Однак Білорусь є співучасником агресії РФ проти України.

Втім, вважає Кулик, введення персональних санкцій проти Лукашенка — це абсолютно символічний акт. Однак це вказує на те, що суперечності між Україною та Білоруссю суттєво поглибилися.

І наступний крок — мав би бути розрив дипломатичних відносин, але я думаю, що до цього поки не дійде, — резюмував Кулик

Лукашенко має понести відповідальність за свою допомогу Росії вести війну

Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі "Телеграфу" нагадав, що Лукашенко давно перебуває під обмеженнями ЄС, США та Британії. Проте Україна сподівалася на зміну поведінки білоруського режиму.

Однак події другої половини 2025 року, зокрема використання території Білорусі для розміщення ретрансляторів, що в реальному часі керували атаками дронів на північ України, а також застосування системи "Орєшнік", стали остаточним сигналом — диктатор продовжує бути прямим співучасником російської агресії, — зазначив Власюк

Він додав, що окрім військової допомоги Росії, Білорусь також системно працює як хаб для обходу санкцій. Білоруська промисловість фактично інтегрована в російський ВПК: в російських ракетах знаходять плати, виготовлені на білоруських заводах. Крізь Білорусь ідуть логістичні потоки та фінансові послуги, що допомагають Кремлю підтримувати воєнну машину.

Санкції на 10 років — це не покарання, а чітка політична та юридична оцінка ролі Лукашенка в цій війні. Настав час, коли за кожну дію, від надання територій для наступу до створення фільтраційних таборів, мають настати невідворотні наслідки, Владислав Власюк

Санкції проти Лукашенка — запрошення до розмови?

Експерт з питань вивчення Росії, політичний аналітик Ігар Тишкевич написав у Facebook, що Лукашенко як фізична особа навіть не відчує українських санкцій. Йдеться скоріше про політичний сигнал.

Суть того, що відбувається, у процесах після можливої ​​заморозки війни, американському треку контактів з Лукашенком, появі польського та (скоро) литовського треків. Україні необхідний формат, у якому вона може виставляти власні вимоги, просувати свої інтереси, — пише Тишкевич

Він додав, що Лукашенку потрібна можливість виходу на співпрацю з Україною. Однак він розраховував "розв'язати питання через голову" Банкової.

Україна підняла ставки та, образно кажучи, запросила до розмови. Де говорити доведеться "від себе" та відповідати за свої слова, — резюмував аналітик

