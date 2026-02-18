Популярні цукерки у "Сільпо" коштують вдвічі дешевше, ніж в інших мережах: економія майже 100 гривень

Економія виходить пристойна

У Сільпо регулярно оновлюються акційні пропозиції, завдяки яким продукти можна купувати набагато дешевше, ніж в інших мережах. Серед них, наприклад, цукерки найпопулярнішого бренду.

"Телеграф" розповідає про знижки "Сільпо". Економія цьому товарі виходить пристойна.

Так, упаковка цукерок Milka з горіховою начинкою зараз, 18 лютого, коштує 99 гривень замість 184 (знижка 46%). Якщо порівнювати цінники в інших супермаркетах, то економія виходить близько 20-88 гривень. Тобто майже за такою ціною в "Сільпо" можна купити дві упаковки цих ласощів.

Знижки в Сільпо

Ціни:

Varus — 121.20 — 171.90 грн

Metro — 187.62 грн

Знижки в Сільпо

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у відомому магазині впала ціна на популярну олію. В інших місцях воно коштує на 110 гривень дорожче.