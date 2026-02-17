Олімпіада-2026: розклад та результати українців 18 лютого (оновлюється)

Синьо-жовті продовжують боротьбу за медалі на Іграх

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться дванадцятий ігровий день. На Олімпіаді свій турнірний шлях розпочнуть лижні акробати, змагання яких було перенесено через негоду.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті боротимуться за медалі у 5 видах спорту

Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

Українські спортсмени 18 лютого на Іграх виступлять у лижних перегонах, лижній акробатиці, біатлоні, гірськолижному спорті та шорт-треку. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 18 лютого (оновлюється)

10:45. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Кваліфікація. Збірна України

11.00. Гірські лижі. Слалом жінки (спроба 1). Анастасія Шепіленко

11.00. Фрістайл. Лижна акробатика. Жінки. Кваліфікація. Ангеліна Бркіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович.

11:15. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Кваліфікація. Збірна України

12:45. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал.

13:00. 🥇Фрістайл. Лижна акробатика. Жінки. Фінал.

13:15. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал.

14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом жінки (спроба 2). Анастасія Шепіленко

15:45. 🥇Біатлон. Естафета (4х6 км), жінки. Збірна України

21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Чвертьфінали. Олег Гандей

21:42. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Півфінали.

22:24. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал B.

22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A.

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.