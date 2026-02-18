Пройшла з ним через безгрошів’я і народила трьох дітей: що відомо про дружину Монатіка і як вона виглядає

Ірина вважає за краще залишатися в тіні зіркового чоловіка

Український артист Дмитро Монатік, який здивував змінами у зовнішності, понад 10 років перебуває у шлюбі з дружиною Іриною. Пара виховує трьох синів.

Що відомо:

Історія стосунків Дмитра та Ірини почалася з дружби, яка переросла у міцний союз

Ірина працює менеджером проєкту MONATIK, але рідко з’являється з ним на публіці

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина артиста та що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці їхнього особистого життя.

Що відомо про дружину Дмитра Монатіка

Шлюб Дмитра Монатіка та Ірина Демичової є одним із найміцніших в українському шоубізнесі. Їхнє знайомство сталося у Києві, хоча вони обоє родом із Луцька. Зустріч відбулася завдяки спільній знайомій Карині, яка зараз є хрещеною мамою їхнього первістка.

Монатік із дружиною Іриною у 2015 році

В інтерв’ю "Слава+" Монатік розповів, що в день знайомства вони сиділи в пабі, довго розмовляючи. На той момент обоє були у стосунках, тож між ними була лише дружба. Однак, Дмитро досить рано зрозумів, що Ірина — та жінка, з якою він хоче провести все життя.

Ірина Монатік

Ірина стала першою, кому він показав свої пісні. Тоді Монатік сумнівався у собі, як в авторі, але Ірина побачила у ньому величезний талант і завжди підтримувала його починання.

Я переживав, що я її "не витягну" чи не час. Жінці потрібно робити знаки уваги та заробляти якісь гроші, а я тоді не мав абсолютно нічого Монатик

Ірина пройшла з Дмитром складний період

Роман між ними почався через три роки після знайомства. Разом вони пройшли через складний період:

Вона пройшла зі мною все: вогонь, мідні труби, все, що було... Ми починали в орендованій квартирі, де у нас був тільки матрац. Ми пройшли все разом, кожний крок. артист

Як виглядає дружина Дмитра Монатіка

Через чотири роки стосунків Дмитро зважився на пропозицію руки та серця, яку зробив на даху будинку на проспекті Перемоги у Києві. 1 липня 2015 року пара офіційно стала чоловіком і дружиною. На той момент кохана артиста вже була вагітна. Зараз у Дмитра та Ірини троє синів: Данило (2015), Платон (2017) і Леон (2024).

Дмитро та Ірина офіційно у шлюбі понад 10 років

Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення – діти. Вони моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною у житті Дмитро Монатік

Монатік разом із дружиною та дітьми, Фото: irishamonatik

Відомо, що Ірина працює менеджером у Monatik Corporation. Для артиста вона не просто дружина — вона є його опорою, натхненням і суворим критиком. При цьому кохана музиканта залишається в тіні: рідко виходить у світ і не прагне публічності. Сам музикант не раз казав, що камера її любить, але бути у центрі уваги вона не хоче.

Як виглядає дружина та діти Дмитра Монатіка

У своєму Instagram Ірина ділиться власними знімками, показуючи теплі моменти сімейного життя.

Ірина та Дмитро Монатік

"Телеграф" писав раніше, що Монатік та інші українські артисти беруть за корпоратив. Відомі ціни.