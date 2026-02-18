Народився в Україні. Що говорить про війну уродженець Хмельниччини Аркадій Укупник і як зараз виглядає співак

73-річний композитор уникає публічності

Відомий радянський та російський співак і композитор Аркадій Укупник у 90-х був на піку популярності. При цьому не всі знають, що виконавець хіта "Я на тебе никогда не женюсь" народився в Україні. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну музикант.

Що потрібно знати:

Уродженець Кам’янця-Подільського розпочав сольну кар’єру у 1982 році

Він писав пісні для зірок російської естради і став близьким другом Алли Пугачової

Зараз артист живе в Москві, володіє нерухомістю в Росії та Латвії

Майбутній артист народився 18 лютого 1953 року в місті Кам’янець-Подільський у Хмельницькій області. Нині йому 73 роки. Батько та мати Укупника були викладачами. З 6 років навчався у місцевій дитячій музичній школі за класом скрипки, а також у середніх школах №8 та №15 (спеціальний математичний клас).

Аркадій Укупник у дитинстві

У 1970 році Аркадій вступив до Московського вищого технічного училища імені Баумана на факультет "Обладнання та технологія зварювального виробництва", яке закінчив у 1976 році. Пізніше – Московське обласне музичне училище за класом бас-гітари.

Аркадій Укупник у молодості

З 1972 по 1978 рік Укупник грав у різних ансамблях, а з 1978 по 1983 рік був бас-гітаристом в Камерному єврейському музичному театрі і паралельно розвивався як актор. У 1983 році він розпочав кар’єру композитора та написанням пісень для нинішніх путіністів Лариси Доліної, Філіпа Кіркорова, Володимира Преснякова, Тетяни Овсієнко та інших.

Сольну кар’єру співака уродженець України розпочав у 1982 році, проте широку популярність набув лише у 1990-х. Укупник був постійним учасником програми "Різдвяні зустрічі" з Аллою Пугачовою, яка й допомогла йому з іміджем — порадила завивати волосся та носити окуляри.

Серед його найбільш відомих пісень — "Я на тебе никогда не женюсь", "Маргаритка", "Петруха", "Сим-Сим, откройся", "Баллада о Штирлице", "Грусть", "Маэстро джаз" та інші композиції.

Що говорить про війну і де зараз Аркадій Укупник

Аркадій Укупник проживає в Москві, володіє квартирою та заміським будинком. За повідомленнями росЗМІ, останнім часом він веде закритий спосіб життя, при цьому артист жодного разу публічно не коментував вторгнення Росії до його рідної країни. У пропагандистських заходах він не "засвітився" і його немає у базі "Миротворець".

Відомо, що артист також має нерухомість у Юрмалі і раніше регулярно відпочивав у Латвії, доки вона не почала обмежувати в’їзд росіян, які підтримують війну в Україні.

У Латвії у мене не будинок, а квартира. Треба визнати, що дуже хороша. Я люблю приїжджати туди будь-якої пори року. Юрмала – тихе, спокійне місце із чудовим кліматом. Від мого дому лише 50 метрів до моря, а долетіти з Москви до Юрмали можна за кілька годин. Багато моїх колег теж обзавелися житлом у Латвії. Дуже комфортна країна, де все зроблено для того, щоб ти насолоджувався відпочинком говорив Аркадій Укупник у 2013 році

Три шлюби та троє дітей

Укупник був одружений тричі та виховує трьох дітей. Син від першого шлюбу живе у Німеччині, дочка від другого – у Москві. Молодша дочка з’явилася у його останньому шлюбі з Наталією Турчинською та живе разом із батьками. Вона народилася, коли Укупнику було 58 років.

Аркадій Укупник постарів

