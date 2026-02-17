Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 18 лютого

На Іграх пройде великий день

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться дванадцятий ігровий день. На іграх також планують провести перенесені через негоду змагання.

Що потрібно знати

У 12-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 9 комплектів нагород

18 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть сноубордисти, а завершать – шорт-трекісти

Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 18 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у фрістайлі, лижних перегонах, біатлоні, гірськолижному спорті, сноуборді та шорт-треку. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 18 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 18 лютого (оновлюється)

12:20. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл

12:45. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт

13:15. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт

14.00. Фрістайл. Жінки. Акробатика

14:30. Гірські лижі. Жінки. Слалом

15:30. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл

15:45. Біатлон. Жінки. Естафета (4х6 км)

22:00. Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м)

22:32. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.