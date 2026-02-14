Швеція звинуватила Канаду у шахрайстві на Олімпіаді: деталі скандалу

На Іграх спалахнув скандал у керлінгу

На Олімпійських іграх в Італії вирують пристрасті в керлінгу... Все через інцидент під час матчу чоловічих команд Швеції та Канади (6:8).

Головний тренер чоловічої збірної Швеції з керлінгу Фредрік Ліндберг заявив, що канадці порушили правила під час їхньої очної зустрічі на груповому етапі олімпійського турніру. Про це повідомляє Aftonbladet.

Ми знаємо, що вони роблять і ми це вже бачили. Ми знаємо, що є певні гравці, які цим займаються (шахраюють). Ми можемо назвати імена гравців, якщо захочемо. Але це нас не дуже цікавить. Ми намагалися досягти вирішення цієї проблеми у Всесвітній федерації керлінгу, але у великих організаціях це досить складно Фредрік Ліндберг

За словами шведів, канадські гравці кілька разів порушили правила, повторно торкаючись каменів після кидка. При цьому канадці робили друге торкання не з боку ручки. Через це між гравцями спалахнув конфлікт.

За правилами керлінгу:

Камінь для керлінгу необхідно доставляти, тримаючись за ручку каменю.

Камінь повинен бути чітко випущений з руки до досягнення лінії розіграшу. Якщо гравець цього не робить, камінь має бути негайно виведений із гри командою, яка його покинула.

У мережі завірусилося відео, на якому канадець справді поправляє камінь пальцем після виконання кидка.

Додамо, що шведи є олімпійськими чемпіонами, щоправда, на Іграх-2026 вони стартували з 3 поразок поспіль.

На Олімпіаді-2026 проходить восьмий ігровий день. Українці борються за медалі у 4 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.