Росія спровокувала скандал у фігурному катанні на Олімпіаді
У РФ звинувачують суддів чоловічого турніру у упередженості
На Олімпійських іграх в Італії розіграли медалі у чоловічому одиночному катанні. Перемогу сенсаційно завоював представник Казахстану Михайло Шайдоров.
Що потрібно знати
- Гуменник став шостим на Олімпіаді
- У Росії звинуватили суддів Ігор у "потворному" суддівстві щодо "нейтрала"
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
У Росії обурилися оцінками, які судді поставили "нейтральному" росіянину Петру Гуменнику. Наприклад, заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова назвала оцінки суддів "неподобством".
Так потворно судять! Потворно. Я рада, що я перестала працювати.
Хореограф групи Етері Тутберідзе Олексій Железняков заявив, що Гуменник мав потрапити у топ-3, а судді на Олімпіаді дискредитували фігурне катання.
Весь світ зараз гуде, як можна було хлопцеві так не додати велику кількість балів. Як на мене, ще плюс 15 балів він міг спокійно здобути. Чому недокрути інших спортсменів не розглядаються взагалі, а нашому Петру порізали балами все, що могли? Просто потворно — так не можна. Це Олімпійські ігри, їх дивиться весь світ. Це дискредитує весь вид спорту.
Хореограф Ілля Авербух назвав суддівство на Іграх "нечесним".
Насправді всі, хто тільки можна, говорять про те, що це досить хороша й очікувана довільна. Але не за такого несподіваного каменепаду, який був у провідної трійки, і за такого огидного катання лідерів Петро мав при чесному суддівстві бути в трійці, безумовно.
Зазначимо, Гуменник провалив коротку програму та непогано виступив у довільній й потрапив у топ-6.
На Олімпіаді-2026 проходить восьмий ігровий день. Українці борються за медалі у 4 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.