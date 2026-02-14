Росія спровокувала скандал у фігурному катанні на Олімпіаді

Весь світ зараз гуде, як можна було хлопцеві так не додати велику кількість балів. Як на мене, ще плюс 15 балів він міг спокійно здобути. Чому недокрути інших спортсменів не розглядаються взагалі, а нашому Петру порізали балами все, що могли? Просто потворно — так не можна. Це Олімпійські ігри, їх дивиться весь світ. Це дискредитує весь вид спорту.