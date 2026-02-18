Підтримав напад на ТЦК: ведучий популярного радіо потрапив у гучний скандал

Поліція затримала спортсмена, клуб розірвав контракт, а ведучий радіо виправдав дії у соцмережах спортсмена

Ведучий радіо "Перець FM" Ігор Логвін підтримав колишнього футболіста "Колоса" Данила Колесника, який напав на військового ТЦК. Після цього на нього обрушилася хвиля критики у соціальних мережах.

Що потрібно знати:

Колесник ударив військового ТЦК в обличчя, а запис опублікував у Instagram

Логвін підтримав Колесника, заявивши, що той "заслуговує на підтримку"

Клуб "Колос" звільнив футболіта після інциденту

На своїй сторінці в Threads Логвін опублікував низку постів, в яких пише, що футболіст "заслуговує на підтримку від кожного з нас", і ставить під сумнів справедливість покарання. В одному з постів ведучий пише:

"Чому людина, яка захищає ні в чому невинного, має страждати і нести будь-яке покарання?… Данило Колесник заслуговує на підтримку від кожного з нас!".

Позиція Логвіна викликала бурхливу реакцію користувачів: його почали критикувати за схвалення дій футболіста та заклик до підтримки:

"Людина напала на ТЦК. Які збори? Яка підтримка?"

"Об’єднуватись у тому, щоб ми більше не могли змінюватися на позиціях?"

Пост Ігоря Логвіна

Відповідь Ігоря Логвіна на коментар

Відповідь Ігоря Логвіна на коментар

Водночас Ігор Логвін публікував інші пости щодо ситуацій у ТЦК.

Пост Ігоря Логвіна

Пост Ігоря Логвіна

Клінічний психолог, тренер груп підтримки для ветеранів і військовослужбовців, ветеран ЗСУ Філіп Духлій у своїх соціальних мережах звернув увагу на пости Логвіна і звернувся до радіо "Перець FM" з питанням, як вони ставляться до ситуації та висловлювань свого співробітника.

Пост Пилипа Духлія

Спікер угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов на своїй сторінці у Facebook зробив репост поста Духлія та написав: "Підтримую питання".

Пост Віктора Грегубова

Передісторія

24-річний форвард команди "Колос-2" Данило Колесник опинився у центрі скандалу після публікації відео у своєму Instagram. На записі зафіксовано, як спортсмен б’є в обличчя чоловікові у військовій формі.

За інформацією поліції, Колесник спровокував конфлікт із працівником ТЦК, коли той перебував під час виконання службових обов’язків. Після розголосу Данило видалив відео, на якому він б’є співробітника ТЦК, та закрив свій профіль у Instagram. "Колос" оголосив про звільнення Колесника.

До речі, колишні гравці "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та Артем Мілевський заявили, що Колесник нібито захищав батька трьох дітей від "бусифікації".

Що повідомляють у поліції

У прес-службі Поліції Київської області повідомили, що екс-футболіста було затримано. За вчинене фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи у селі Святопетровське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК щодо перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт. Після цього спортсмен навмисно завдав удару кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до скоєння злочину. 24-річного фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Керівництво клубу, в якому грав чоловік, після інциденту ухвалило рішення про його звільнення.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом навмисного завдання побоїв або нанесення легкого або середнього тяжкості тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування продовжується.

Затримання Данила Колесника. Фото: Нацполіція

