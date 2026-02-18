Балкани вже засипало снігом, тепер черга України: з Чорного моря насувається активний циклон

Де очікувати найбільших снігопадів та коли негода нарешті відступить

Поки Балкани рахують збитки від снігових заметів і паралізованих доріг, Україна готується прийняти удар активного циклону, який набирає силу над Чорним морем і бере курс на нашу країну.

Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"Над Адріатичним морем сформувався активний добре насичений вологою циклонічний вихор "Wally". Вчора, 17 лютого, він вирував на Балканах. В Болгарії лише за чотири години висота снігового покриву збільшилася майже на 15 см. У Боснії та Герцеговині снігопади і хуртовини спричинили серйозні транспортні труднощі, накопичений сніг і сильний вітер утворили замети. Рух транспорту на деяких автомагістралях тимчасово призупинено", — розповів синоптик.

У середу, 18 лютого, цей циклонічний вихор заряджається енергією і вологою над Чорним морем. В другій половині дня західні райони області почнуть отримувати перші порції снігу. Поступово зона опадів охопить всю Черкащину.

"У ніч на 19 лютого на Черкащині прогнозуємо значний сніг, місцями хуртовини, приріст снігового покриву 10-15 см. На дорогах ожеледиця. Температура 5-10º морозу. Вдень 19 лютого циклон переміститься на Курськ і опади поступово припиняться. На дорогах та тротуарах буде слизько. Температура 1-6º морозу", — розповідає синоптик журналістам.

20 лютого наблизиться черговий активний циклон "Xira", а тому стійкої погоди очікувати не слід. Проте інтенсивність опадів зменшиться, часом буде помірний сніг. На дорогах ожеледиця на фоні морозів: вночі 5-10° нижче нуля, вдень 0-5° морозу.

"Комунальним та дорожнім службам вже сьогодні потрібно готувати соляні суміші та запаси паливно-мастильних матеріалів, бо роботи найближчим часом буде чимало", — нагадує Віталій Постригань.

Останні оновлення з Європейські прогностичних центрів показують: щонайменше до кінця лютого у нас збережеться зимовий режим — з коливаннями температур і періодичними опадами в різних фазах.

Зима ще утримує свої позиції, але календарна весна прийде вже у наступну неділю, Віталій Постригань.

