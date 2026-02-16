Буданов розкрив, з якими думками українська делегація їде на переговори в Женеву

Експерти не чекають значних результатів від цієї зустрічі

Українська делегація вже вирушила до Женеви для чергового раунду переговорів про припинення війни. До переговорної групи увійшов керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Що треба знати:

Це буде третій раунд переговорів у тристоронньому форматі

На попередніх зустрічах не вдалося досягти домовленостей з головного, територіального питання

За оцінками експертів чекати на прорив на переговорах у Женеві не варто

Буданов повідомив, що українська делегація вже в дорозі. Він опублікував фото біля потяга із заступником керівника Головного управління розвідки Вадимом Скібіцьким та заступником керівника ОП Сергієм Кислицею.

На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені, — підписав знімок Буданов

Вадим Скібіцький, Кирило Буданов, Сергій Кислиця на шляху до Женеви

Переговори в Женеві — хто братиме участь

Українська делегація:

Секретар РНБО Умєров 13 лютого поінформував, що 17–18 лютого у Женеві має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією. Президент України затвердив склад української делегації. Окрім Умєрова до Женеви мають поїхати Кирило Буданов, Андрій Гнатов (начальник Генштабу ЗСУ), Давид Арахамія (глава фракції "Слуга народу"), Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи, — написав Умєров

Російська делегація:

Відомо, що російську делегацію очолить Володимир Мединський, помічник глави Росії Володимира Путіна. До переговорної групи чисельністю щонайменше 15 осіб увійде заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін.

Представники США:

З боку США у зустрічі візьмуть участь спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять глави США, бізнесмен Джаред Кушнер.

Основні теми та очікування від перемовин у Женеві

Очікується, що головними темами на зустрічі в Женеві стануть механізми моніторингу режиму припинення вогню. Також буде йтися про подальші обміни полоненими між Україною та Росією.

Варто зазначити, що директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та політолог Ігор Рейтерович у коментарях "Телеграфу" пояснили, що чекати значних результатів від переговорів у Женеві не варто. На це вказує те, що російську делегацію очолить Мединський — на минулих переговорах він читав лекції про "історію України", замість обговорення важливих питань.

Чим закінчилися попередні раунди переговорів Україна-США-Росія

Перший раунд переговорів між Україною, США та Росією пройшов в Абу-Дабі 23-24 січня. Щодо найважчого, територіального питання, згоди досягнути не вдалося.

Друга зустріч також була в Абу-Дабі. Сторони провели переговори 4-5 лютого. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, робота була змістовною та конструктивною. Втім, Росія продовжує вимагати від України, щоб ЗСУ віддали їй ту частину Донецької області, яку контролюють ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський назвав основні проблеми з переговорами. За його словами, наразі є два ключових питання — контроль над Запорізькою АЕС та Донбас.