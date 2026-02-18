Більш ніж два десятиліття разом: що відомо про дружину Залужного і як вона виглядає

Обраниця "залізного генерала" - фінансистка за фахом

Український воєначальник та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вже понад 20 років одружений із жінкою, на ім'я Олена, та виховує двох доньок. Обраниця колишнього головнокомандувача ЗСУ — непублічна людина, тому в мережі інформації про неї вкрай мало.

Що варто знати

Дружина Валерія Залужного, Олена, переконала чоловіка погодитися на посаду Головнокомандувача ЗСУ у 2021 році

Вона змінила життя в Україні на Лондон після призначення чоловіка послом

До початку великої війни подружжя надавало перевагу активному відпочинку та пішим подорожам українськими містами

Дружина Валерія Залужного Олена народилася 25 липня 1976 року — нині їй 49. За освітою вона фінансистка — раніше працювала в Укргазбанк, однак після переїзду чоловіка у зв'язку з новою посадою до Лондона, чим вона зараз займається, невідомо.

Валерій Залужний із дружиною. Фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii

До повномасштабної війни подружжя часто обирало активний відпочинок — зокрема піші мандрівки Україною. Нині, ймовірно, через щільний графік і життя в Лондоні таких можливостей стало значно менше.

У сім’ї виховуються дві дорослі доньки від попередніх шлюбів — Христина та Аріна. Спільних дітей у подружжя немає. Відомо, що Аріна обрала військову службу й на початку повномасштабного вторгнення перебувала у складі Київського гарнізону. Молодша Христина здобула медичну освіту та працює лікаркою.

Валерій Залужний із донькою Христиною. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Падчерка Валерія Залужного та дружина Олена. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Наприкінці липня 2021 року Валерій Залужний отримав запрошення на співбесіду з Офісу Президента України. Тоді він очолював ОК "Північ" і планував повідомити про поїздку свого керівника — Олександра Сирського, однак йому порадили не афішувати свій візит.

Валерій Залужний із дружиною Оленою. Фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii

Замість найбільш бажаної для Залужного посади командувача ООС Володимир Зеленський запропонував йому ще вищу — Головнокомандувача ЗСУ. Це означало різкий стрибок через дві ланки військової ієрархії, тож Залужний вагався. Однак саме дружина його підтримувала. Вона переконала, що він зможе впоратися з відповідальністю такого масштабу.

