Шоколад, що став легендою СРСР: як з'явилась "Оленка" і хто ця дівчинка на обгортці

Аби обрати фото на обгортку шоколадки, фабрика влаштувала конкурс

У світі радянських солодощів є одна шоколадка, яку впізнають відразу — "Оленка". Вона має цікаву історію створення, пов’язану з пошуком ідеального рецепта, конкуренцією фабрик і навіть судовими справами.

"Телеграф" детальніше написав про цей незабутній шоколад. Вперше він з'явився в 1966 році після того, як кондитерські фабрики отримали завдання від держави створити смачний та доступний шоколад для всіх радянських громадян.

Спочатку знайти ідеальний рецепт було непросто: то додавали забагато молока і шоколад не формувався, то його було замало і виріб не мав потрібного смаку.

Після двох років експериментів фабрика "Червоний Жовтень" знайшла ідеальне поєднання інгредієнтів і випустила перший шоколад "Оленка". Новий шоколад швидко став популярним і пізнаваним по всьому СРСР. Його рецептура також використовувалася на фабриках "Рот Фронт" та ім. Бабаєва. При цьому обгортки відрізнялися: у "Бабаєвського" була дівчинка в синій хустці, а у "Рот Фронту" — дві версії, дівчинка з лійкою та дівчинка з собачкою і зайчиком.

Звідки з'явилась назва та дизайн

Існують різні версії: від казкової Оленки до імен дочки космонавтів Юрія Гагаріна та Валентини Терешкової. Спочатку планували назвати шоколад "Оленочкою!" та використати на обгортці картину Віктора Васнецова. Але фабрика "Червоний Жовтень" випередила конкурентів і зробила власний портрет дівчинки для упаковки через конкурс у газеті "Вечірня Москва". Підсумковий образ Оленки створили з кількох фотографій, але в основі було 8-місячної Оленки Гериназ, дочки художника фабрики.

Дизайн обгортки кілька разів змінювали: Аленку одягали в пальто, сукні або куртки, робили коси, давали квіти, зокрема гвоздики, показували на вулицях Москви.

Цікавий факт, що у 2000 році Олена Гериназ подала до суду позов про використання свого зображення на шоколадці, але суд відмовив у компенсації. Основна відмінність портрета від фотографії — колір очей: у дівчинки на фото вони карі, на обгортці — блакитні.

