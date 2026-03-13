Украинец выиграл третью медаль на Паралимпиаде: у его семьи отобрали флаги на Играх

Тарас Радь выиграл 3 награды на Паралимпиаде-2026

В пятницу, 13 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоялась спринтерская гонка преследования среди биатлонистов в классе сидя. Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал украинец Тарас Радь.

Что нужно знать

Радь выиграл "серебро" в спринтерской гонке преследования

Украинец собрал весь комплект медалей на Паралимпиаде

У семьи Радя накануне отобрали флаги Украины на Играх

Победу в соревнованиях одержал представитель Казахстана Ербол Хамитов, а "бронза" досталась китайцу Лю Цзысюю. Также в топ-10 попали украинцы Василий Кравчук и Григорий Шимко – финишировали восьмым и девятым. Павел Баль – 12-й, Александр Алексик – 13-й, передает "Телеграф".

Результаты гонки

Тарас выиграл свою 3 медаль на Паралимпиаде-2026. Накануне он стал первым в спринте и третьим в индивидуальной гонке. Ранее Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что организаторы Игр отобрали украинские флаги у семьи Радя, которые приехали из Украины поддержать его.

Отметим, на Паралимпиаде проходит седьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. В субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.