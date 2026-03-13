Были иски в суд и заявления в полицию. В какие громкие скандалы попадали Филатов и Лачен раньше

Оба известны своими острыми высказываниями в сети

Громкая перепалка в сети между днепровским главой Борисом Филатовым и блогером Игорем Лаченковым (Лачен) подогрела любопытство и к их прошлым скандалам. Эти публичные особы не раз привлекали внимание своими громкими и нецензурными заявлениями.

"Телеграф " собрал самые громкие скандалы Филатова и Лачена. Заметим, что на блогера даже подавали иск в суд и писали заявление в полицию.

Скандалы с Филатовым

2024:

февраль – мэр Днепра нецензурно высказался в адрес одного из комментаторов, жителя города Ярослава Порчи. Пользователь спросил, не прокомментирует ли Филатов то, что людей не допустили на сессию горсовета, потому что они вышли на протест 6 декабря, требуя выделять больше средств из бюджета на армию. В ответ чиновник публично обозвал мужчину.

Скандал Филатова по поводу денег на ВСУ. Фото: скриншот

Кроме этого, Филатов обругал и протестующих, несколько раз выходивших под стены мэрии с лозунгами "Деньги на ВСУ". Он назвал их "полезными идиотами".

Пост Филатова. Фото: скриншот

октябрь — мэр Днепра под одним из сообщений в комментариях назвал некоторых пользователей "рожей", "пресмыкающимися" и "лживыми падальщиками". В посте Филатов писал о смерти своего экс-заместителя Михаила Лысенко. Некоторые пользователи отреагировали достаточно грубо, хотя и чиновник не пропустил шпильки мимо. Он писал:

"Ты для начала, храбрец, вместо волосатых ног выставил свою "рожу" на аватарку";

"Можешь себе этот скрин приклеить на лоб. Я вас таких, "скринящих", лживых, трусливых, законченных падальщиков, живущих желудком и пустотой, за десять лет видел сотнями";

2026:

январь — когда в результате российской атаки на дороги Днепра вылилось 300 тонн растительного масла, один из комментаторов спросил "зачем держать в одном месте 300 тонн растительного масла". Филатов ответил ему на русском: "Потому что ты долб***б. Мы попросим "Бунге" рассредоточить производство у тебя в ванной и на кухне".

Комментарий Филатова о 300 тоннах олии. Фото: скриншот

Скандалы с Лаченым

2023:

март — Лаченкова в сети обвинил в том, что он не все деньги со сборов на ВСУ перечисляет военным. На что тот заверил, что никогда не делал этого и даже административные расходы покрывал из собственного кармана.

2024:

сентябрь — бывшая заместитель главного редактора запрещенного в Украине издания "Страна.ua" Светлана Крюкова подала иск на Игоря Лаченкова о защите чести и достоинства. Поводом стали сообщения блогера, где он называл медиа "пророссийской помойкой". Крюкова подчеркнула, что ее терпение закончилось и пора идти в суд.

Крюкова подала иск на Лачена в 2024 году. Фото: скриншот сообщения

декабрь — Лачен имел конфликт с общественной активисткой Марией Барабаш, после ее сообщений о президенте Украины Владимире Зеленском и экс-руководителе Офиса президента Андрее Ермаке. Она подала заявление в полицию.

Барабаш написала заявление на Лачена в 2024 году. Фото: скриншот сообщения

2025:

январь — блоггер рассказал о постоянном давлении на него со стороны политиков и других медиа. По его словам, в определенный период он получал ночные звонки, угрозы и бот-атаки.

Пост Лачена об угрозах и давлении в 2025. Фото: скриншот сообщения

2026:

февраль — бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что блогер Игорь Лаченков находится в розыске ТЦК.

"Увидел видео, на котором Игорь Лаченков, Лачен, заявляет, что он забронирован Ермаком. Это тот самый Лачен, который говорил в феврале 2024 года, что Залужного не уволили и советовал не верить моей информации. Не знаю кем забронирован Лачен, но согласно моим источникам в Нацполе, в настоящее время он уклонист и находится в розыске", — отметил он.

Береза назвал Лачена уклонистом. Фото: скриншот сообщения

