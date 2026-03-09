Что известно об украинке, с которой повторился "кейс Гераскевича" на Паралимпиаде

Безобидный аксессуар попал под запрет на Играх

Украинская парабиатлонистка Александра Кононова получила предупреждение за сине-желтые сережки с надписью "Stop War" (Остановите войну). Это произошло после ее победы в спринтерской гонке среди женщин с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя).

Что нужно знать

Конова выиграла "золото" Паралимпиады-2026 в антивоенных сережках

Организаторы запретили данный аксессуар

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Об этом рассказала сама спортсменка в комментарии для "Суспільне Спорт". Уже на следующую гонку Александра вышла в сережках сине-желтого цвета с надписью "Love" (Любовь) с картой Украины.

Сделали замечания, сказали, что по регламенту не разрешена [надпись] "Stop War" на серьгах, хотя я в них бежала. Я себя чувствую комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечания. Это мое состояние такое душевное, когда я надеваю патриотические серьги, одежду, форму, флаг. Для меня это многое значит, я ради этого живу, ради этого работаю. Это то, что меня вдохновляет в спорте: мое государство, гимн, флаг. Все, что касается всего этого – со мной. Александра Кононова

Александра Кононова надела сережки Stop War на спринт/Фото: Getty Images

Александра Кононова с сережками Love во время индивидуальной гонки/Фото: Getty Images

Таким образом, Кононова стала первой украинкой спортсменкой на Паралимпиаде, которая повторила "кейс Гераскевича".

Кто такая Александра Кононова

Александра — одна из самых титулованных параспортсменок Украины, выступает в биатлоне и лыжных гонках. В Италии успела стать мультимедалисткой, выиграв спринт и завоевав "бронзу" в индивидуальной гонке по биатлону. На счету 35-летней спортсменки 11 паралимпийских медалей, 6 из которых золотые.

Прославилась на Играх-2026 благодаря своему эмоциональному интервью.

Напомним, 9 февраля на Олимпиаде-2026 украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил в "шлеме памяти" на двух официальных тренировках. На его шлеме были изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".

МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на тренировку в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил на тренировке в этом шлеме. После этого МОК разрешил Владиславу показать "шлем памяти" на официальных прокатах, однако запретил украинцу выступать в нем. Скелетонист от предложения отказался, после чего последовала его дисквалификация. Затем МОК вернул аккредитацию Гераскевичу, но запрет на участие в соревнованиях был сохранен.

Скелетонист решил обжаловать решение МОК и обратился в CAS. Процесс Владислава против МОК и IBSF по быстрой процедуре прошел утром 13 февраля и завершился за 2,5 часа в пользу МОК.

На счету паралимпийской сборной Украины уже 10 медалей. В субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 "золота". На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".