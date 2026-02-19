Украина объявила о политическом бойкоте Паралимпиады: появилась реакция Кремля

На Паралимпиаду-2026 допустили нескольких спортсменов из РФ и Беларуси

После Олимпийских игр в Италии пройдут Паралимпийские игры. Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил россиян и белорусов на международные соревнования без ограничений.

Что нужно знать

МПК допустил РФ на Паралимпиаду в Италии с флагом и гимном

МИД Украины объявил о политическом бойкоте Паралимпийских игр

Песков сделал заявление

В ответ на это официальный Киев призвал к политическому бойкоту Паралимпиады. Об этом в соцсети Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига. Министр призвал политиков из других стран отказаться от посещения церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане, если это позорное решение не отменят.

Я поручил послам Украины провести переговоры с официальными лицами в странах, где они находятся, и призвать их не посещать церемонию открытия, если это позорное решение не будет отменено. Андрей Сибига

Андрей Сибига/Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на позицию МИД Украины.

"Кремль считает, что все спортсмены — и олимпийцы, и паралимпийцы должны иметь право свободно выступать под флагами своих стран на международных соревнованиях, тем более на Олимпиаде и Паралимпиаде. Это именно спортивное состязание, а "не политические гонки". Дмитрий Песков

Дмитрий Песков/Фото: kremlin.ru

