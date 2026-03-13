Паралимпиада-2026: Украина завершила игровой день медальным дублем
Сине-желтые собрали урожай медалей в парабиатлоне
В пятницу, 13 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоялась спринтерская гонка преследования среди биатлонистов с нарушениями зрения. Украинцы Александр Казик и Анатолий Ковалевский завоевали "серебро" и "бронзу" соответственно.
Что нужно знать
- Казик упустил "золото" в борьбе с китайцем
- Ковалевский выиграл "бронзу"
- Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года
"Золото" добыл китаец Ю Шуан, который совершил настоящее чудо. Об этом сообщает "Телеграф".
Дело в том, что китайскому парабиатлонисту удалось отыграть больше минуты у Казика. Добавим, что Ярослав Решетинский занял 5-е место, а Игорь Кравчук — 6-е. Дмитрий Суярко не стартовал.
Добавим, Казик и Ковалевский стали мультимедалистами Паралимпиады-2026. Ранее Александр выиграл "золото" в спринте, а Анатолий был третьим в этой дисциплине.
Отметим, на Паралимпиаде проходит седьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Тарас Радь принес стране "серебро". Ирина Буй и Александра Кононова добавили в копилку Сине-желтыех "серебро" и "бронзу" соответственно, а Григорий Вовчинский — "серебро". В субботу, 7 марта, на Паралимпийских играх прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".
Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.