Паралимпиада-2026: Украина завершила игровой день медальным дублем

Сине-желтые собрали урожай медалей в парабиатлоне

В пятницу, 13 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоялась спринтерская гонка преследования среди биатлонистов с нарушениями зрения. Украинцы Александр Казик и Анатолий Ковалевский завоевали "серебро" и "бронзу" соответственно.

Что нужно знать

Казик упустил "золото" в борьбе с китайцем

Ковалевский выиграл "бронзу"

Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года

"Золото" добыл китаец Ю Шуан, который совершил настоящее чудо. Об этом сообщает "Телеграф".

Дело в том, что китайскому парабиатлонисту удалось отыграть больше минуты у Казика. Добавим, что Ярослав Решетинский занял 5-е место, а Игорь Кравчук — 6-е. Дмитрий Суярко не стартовал.

Результаты гонки

Добавим, Казик и Ковалевский стали мультимедалистами Паралимпиады-2026. Ранее Александр выиграл "золото" в спринте, а Анатолий был третьим в этой дисциплине.

Отметим, на Паралимпиаде проходит седьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Тарас Радь принес стране "серебро". Ирина Буй и Александра Кононова добавили в копилку Сине-желтыех "серебро" и "бронзу" соответственно, а Григорий Вовчинский — "серебро". В субботу, 7 марта, на Паралимпийских играх прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.