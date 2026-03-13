Повестки и проверка документов по-новому: в Раде хотят изменить правила для ТЦК

Не пришел в ТЦК или отказался от повестки — постановление об админнарушении за 14 дней сразу прописано в законопроекте

В Украине предлагается урегулировать порядок вручения повесток и проверку документов представителями ТЦК. Закон предлагают дополнить новой статьей 22-1, регулирующей порядок проверки военно-учетных документов и вручение повесток, а также документально зафиксировать запрет на применение силы в ходе таких проверок.

Проект 15076 инициировал нардеп Сергей Гривко из-за наличия пробелов и противоречий в процессе мобилизации. Среди прочего, законопроект прописывает действия в случае отказа от получения повестки человеком или неявки в ТЦК и СП без уважительных причин. Пока его направили на рассмотрение комитета.

Что предлагают изменить в законе о мобилизации:

Способ вручения повесток прописывается таким образом: либо лично, либо они должны отправляться по почте заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Запрещают необоснованное применение силы или спецсредств представителями ТЦК и полицией. Для полиции прописывается требование действовать только в рамках закона и реагировать на нарушения независимо от того, кто их совершает.

Прописаны обязательные разъяснения прав военнообязанным. Если во время проверки выявлены нарушения военного учета, представители ТЦК должны:

объяснить цель мобилизации разъяснить права и обязанности сообщить об ответственности за нарушение вручить повестку.

Новые правила вручения повесток и проверки документов: что предлагает законопроект

Дата и время прибытия в ТЦК согласовываются с военнообязанным . Важно, что есть лимит — дата не может быть позже чем через три дня после вручения повестки .

Если человек отказывается от повестки — это нарушение законодательства. Такой отказ должен быть зафиксирован соответствующими доказательствами. Отметим, от повестки на сейчас можно отказаться только если в ней ошибки, нет подписи или печати председателя ТЦК или ее вручает неуполномоченное лицо.

Если человек не явился в ТЦК без уважительной причины или отказался получать повестку, то в течение 14 дней ТЦК рассматривает дело об административном правонарушении и выносится постановление по упрощенному порядку.

После этого они не вносятся в Единый реестр призывников, а ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставки человека в центр комплектования.

. Полиция может доставить человека в ТЦК только если есть протокол или постановление об админправонарушении, а данные об этом внесены в военный реестр. Если эти пункты не выполнены, по проекту полиция не имеет права задерживать человека.

Заметим, прописана админответственность по ст. 210 и 210-1 КУоАП. Они предусматривают штрафы за нарушение военного учета и мобилизационного законодательства во время военного положения: для граждан — 17 000-25 500 грн, для должностных/юридических лиц — 34 000-59 500 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в основном "бусифицируют" тех, у кого не в порядке документ и тех, кто уже находится в розыске.