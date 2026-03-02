Сборной Украины запретили форму на Паралимпиаде (фото)
-
-
Украинской команде срочно пришлось менять экипировку
Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил парадную форму сборной Украины на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В итоге Сине-желтых пришлось срочно "переодевать".
Что нужно знать
- МПК запретил форму сборной Украины
- Экипировка якобы несет политический посыл
- Сборная Украины получила новую форму
Об этом в интервью "Укринформ" заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. На первом варианте экипировки сборной Украины была изображена карта со всеми регионами Украины.
Мы подготовили нашу спортивную, нет даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – да не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красива, очень символична и очень акцентированно "кричала" о том, что Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией.
Мы едва успели изготовить новую форму, едва успели. Мы эту новую форму срочно на автобусе везли в Италию, где уже находится вся наша команда. А могли одеть ребят еще здесь в готовую форму, а нам ее запретили. Вот такая ситуация.
Данный скандал напомнил о неприятной ситуации со скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которого дисквалифицировал Международный олимпийский комитет (МОК) из-за "шлема памяти". На этом шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ.
Напомним, XIV Зимние Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года. Россия и Беларусь будут представлены на Играх без ограничений с флагом и гимном, из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады-2026.