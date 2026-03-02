Сборной Украины запретили форму на Паралимпиаде (фото)

Мы подготовили нашу спортивную, нет даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – да не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красива, очень символична и очень акцентированно "кричала" о том, что Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией.

Мы едва успели изготовить новую форму, едва успели. Мы эту новую форму срочно на автобусе везли в Италию, где уже находится вся наша команда. А могли одеть ребят еще здесь в готовую форму, а нам ее запретили. Вот такая ситуация.