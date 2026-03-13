Старое фото Верки Сердючки внезапно стало популярным в сети

В сети шутят над архивным фото любимого персонажа

Верка Сердючка — известный персонаж, который появился благодаря творчеству артиста Андрея Данилко. Она впервые появилась еще в девяностых, когда сам Андрей был еще юным и только начинал свой сценический путь. С того времени остались архивные кадры Сердючки, которые теперь получили новую жизнь в соцсетях.

Андрей Данилко и его образ Верки Сердючки. Фото: коллаж из соцсетей

Так, пользовательница Threads merlinpo.925 опубликовала старое фото с Веркой Сердючкой, на котором она предстала в образе Красной Шапочки. Известно, что этот снимок был сделан в далеком 2012 году, когда Данилко снялся для российского телевизионного мюзикла "Красная Шапочка".

Теперь же фото с Сердючкой-Красной Шапочкой используют как мем. Автор поста написала, что именно так она себя чувствует весной.

Я после зимы, меряю прошлогодние весенние вещи поделилась merlinpo.925.

Скриншот поста merlinpo.925

Другие пользователи начали в комментариях делиться своими мыслями на этот счет:

Мне тоже подошли только сандалики.

Берегите берет. Он один вас не изменил.

А еще носки и туфельки.

О, у меня такая же фигура. Ноги тонкие, талии почти нет, широкие плечи и объемная грудь. Хочется быть уже или толстой или тощей.

Какой же Андрей талантливейший актер. С такой любовью к своей Вере. И ко всему, что он делает. Жаль, что с музыкой больше не экспериментирует.

Мой лук на первое весеннее айс лат!

Тоже не помещаюсь в свои вещи.

Ну да, а что? Зима же была холодная, надо же было как-то греться.

Я уже неделю живу с мыслью, что пора идти в тренажерный зал.

Я так 20 лет живу и ничего.

Комментарии под постом merlinpo.925

