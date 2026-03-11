Немцы унизили Россию на Паралимпиаде-2026 (видео)

На Играх прогремел очередной скандал из-за участия россиян

Немецкая лыжница Линн Казмайер вместе со своим гидом Флорианом Бауманом выступили с протестом против участия России с флагом и гимном на Паралимпиаде в Италии. Это произошло на церемонии награждения призеров женского спринта среди спортсменок с нарушениями зрения.

Что нужно знать

Россиянка Багиян выиграла "золото"

Немецкие лыжники демонстративно отвернулись от флага РФ на награждении

Немцы также отказались от совместных фото с представителями России

Линн и Флориан отказались от совместных фото с россиянкой Анастасией Багиян и ее гидом Сергеем Синякиным, а также устроили акцию протеста прямо во время исполнения гимна РФ. Об этом сообщает sportschau.de.

Немецкие спортсмены демонстративно отвернулись в сторону, когда звучал российский национальный гимн. Кроме того, Линн и Флориан не сняли головные уборы, что является проявлением неуважения. После награждения немцы отказали россиянам в совместном селфи. Казмайер и Бауман поддержали Украину, а также выступили против участия РФ в международных соревнованиях с флагом и гимном.

Мы решили не поднимать головы и не поворачиваться к российскому флагу, потому что мы этого не поддерживаем. С политической точки зрения мы просто не можем с этим смириться. Линн Казмайер

Отметим, Багиян выиграла "золото" в спринте, Казмайер финишировала второй, а "бронзу" добыла китайка Цун Цзихун с гидом Лю Цзясюанем. Они сфотографировались с россиянами.

На Паралимпиаде-2026 проходит пятый игровой день. Украинцы борются за медали в двух дисциплинах паралыжного спорта. Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.