Немцы унизили Россию на Паралимпиаде-2026 (видео)
На Играх прогремел очередной скандал из-за участия россиян
Немецкая лыжница Линн Казмайер вместе со своим гидом Флорианом Бауманом выступили с протестом против участия России с флагом и гимном на Паралимпиаде в Италии. Это произошло на церемонии награждения призеров женского спринта среди спортсменок с нарушениями зрения.
Линн и Флориан отказались от совместных фото с россиянкой Анастасией Багиян и ее гидом Сергеем Синякиным, а также устроили акцию протеста прямо во время исполнения гимна РФ. Об этом сообщает sportschau.de.
Немецкие спортсмены демонстративно отвернулись в сторону, когда звучал российский национальный гимн. Кроме того, Линн и Флориан не сняли головные уборы, что является проявлением неуважения. После награждения немцы отказали россиянам в совместном селфи. Казмайер и Бауман поддержали Украину, а также выступили против участия РФ в международных соревнованиях с флагом и гимном.
Мы решили не поднимать головы и не поворачиваться к российскому флагу, потому что мы этого не поддерживаем. С политической точки зрения мы просто не можем с этим смириться.
Отметим, Багиян выиграла "золото" в спринте, Казмайер финишировала второй, а "бронзу" добыла китайка Цун Цзихун с гидом Лю Цзясюанем. Они сфотографировались с россиянами.
На Паралимпиаде-2026 проходит пятый игровой день. Украинцы борются за медали в двух дисциплинах паралыжного спорта. Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".
Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.