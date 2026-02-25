Гороскоп на 26 февраля: Ракам нужно навести порядок в своих мыслях, а Козерогам стоит отдохнуть

Астрологи советует знакам Зодиака уделять время отдыху и личным потребностям

"Телеграф" представляет ваш ежедневный гороскоп на завтра, 26 февраля, для всех знаков Зодиака. Узнайте, что вас ждет в четверг, к чему подготовиться и как провести этот день.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваша решительность будет на пике, это поможет закрыть задачи, которые долго откладывались. Будьте осторожны в высказываниях, так как случайная шутка может задеть близкого человека. Вечер лучше провести в движении или посвятить время любимым хобби.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В этот день вам нужно сосредоточиться на финансовых вопросах и долгосрочном планировании бюджета. Вас ждут хорошие новости, которые касаются работы или будущих проектов. В конце дня побалуйте себя чем-то вкусным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваше обаяние завтра поможет открыть любые двери, поэтому смело назначайте важные встречи и переговоры. Информации будет много, старайтесь отделять главное от второстепенного. Вечером будет удачный момент для спонтанной прогулки или звонка старому другу.

Рак (21 июня — 22 июля)

День обещает быть спокойным, постарайтесь навести порядок в своих мыслях и планах. Доверьтесь своей интуиции, она укажет верный путь в делах, которые вы давно откладывали. Вечером постарайтесь создать вокруг себя максимально уединенную и тихую обстановку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сейчас отличное время для командной работы и обсуждения идей с коллегами на работе. Ваша харизма притягивает и восхищает, поэтому не стесняйтесь брать на себя роль лидера, но не забывайте об ответственности. В личной жизни возможен приятный сюрприз или неожиданный знак внимания.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Завтра будьте готовы, что на первый план выйдут вопросы карьеры и вашего профессионального роста. Проявите старательность, и руководство обязательно отметит ваши результаты. Главное — не погружайтесь в детали настолько, чтобы потерять общую картину происходящего. Вечером устройте себе приятный шоппинг.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День благоприятен для обучения, расширения кругозора и новых знакомств. Побольше общайтесь с людьми, ведь среди них можно найти единомышленников. Ваши дипломатические навыки помогут сгладить острые углы в коллективе. Вечер посвятите чтению книги или просмотру вдохновляющего фильма.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны с рискованными финансовыми операциями и документами. Завтра тот день, когда лучше придерживаться проверенных стратегий и слушать надежных людей. День может принести неожиданные инсайты о ваших истинных отношениях с окружающими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этот день в центре вашего внимания окажутся партнерские отношения, как деловые, так и личные. Постарайтесь больше слушать и меньше доказывать свою правоту в спорах. Это хороший день для достижения компромиссов и заключения союзов. Вечером позвольте себе расслабиться в приятной компании.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас ждет продуктивный рабочий день, требующий дисциплины и внимания к мелочам. Обратите внимание на свое самочувствие, небольшая пауза или отдых пойдут на пользу. Вечер идеален для планирования дел на остаток недели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас начинается благоприятный период, творческая энергия будет на высоте -так что позвольте себе заняться искусством или хобби. День прекрасно подходит для романтических встреч и общения с близкими и друзьями. Окружающие будут тянуться к вашему оптимизму и свежим идеям, так что отблагодарите их вниманием.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В этот день лучше всего заниматься домом, семьей и укреплением своего внутреннего состояния. Возможны важные разговоры с близкими, которые помогут прояснить давние недопонимания. Создайте вокруг себя атмосферу комфорта для восстановления равновесия.

