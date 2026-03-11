На Паралимпиаде запретили украинский флаг: дикий скандал на Играх

На Паралимпиаде в Италии буквально "отменяют" Украину

В среду, 11 марта, Национальный паралимпийский комитет Украины (НПКУ) выступил с резонансным заявлением. Все из-за того, что украинские параспортсмены и тренеры испытывают систематическое давление на Играх-2026 со стороны представителей Международного паралимпийского комитета (МПК) и Оргкомитета Игр.

Что нужно знать

МПК и организаторы Игр беспрецедентно давят на украинскую команду

Сборная Украины шокирована позорными запретами на Играх

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

В НПКУ на официальном сайте сообщили, что дело дошло даже до запрета флага Украины, который был закреплен на здании, где проживала национальная команда. Организаторы Игр без объяснений заставили снять украинский стяг.

После двух дней обсуждений представители МПК все же разрешили вывесить украинский флаг, выбрав для этого место, где его меньше видно. Примечательно, что украинский флаг был закреплен на домах проживания Сине-желтых на последних четырех Паралимпиадах подряд, и это вопросов у МПК и организаторов не вызывало.

Кроме того, МПК запрещает сборной Украины проводить общекомандные сборы. Каждый вечер наша команда собиралась на 10–15 минут в общем холле дома, где проживает украинская и другие делегации, для краткого подведения итогов и определения планов на следующий день. В НПКУ отметили, что подобных запретов в регламенте нет.

Также в НПКУ вспомнили абсурдный случай с запретом сережек. На церемонии награждения нашей чемпионки Александры Кононовой представитель МПК жестко пытался отобрать маленькие серьги с флагом Украины, на которых было написано Stop War (Остановите войну). Украинку заставили снять серьги, не объясняя, в чем причина опасности женского украшения для церемонии вручения медали чемпионки Паралимпийских игр.

Александра Кононова надела сережки Stop War на спринт/Фото: Getty Images

Особенно цинично представители МПК и Оргкомитета поступили с семьей чемпиона и призера Паралимпиады-2026 Тараса Радя. 8 родственников параспортсмена купили билеты и попыталась попасть на зрительскую трибуну соревнований по биатлону, чтобы поболеть за родного человека. Представители МПК и Оргкомитета отобрали у семьи чемпиона украинские флаги, у женщин семьи были отобраны женские платки с украинским национальным орнаментом и было заявлено, что так делается в соответствии с правилами МПК.

Национальная паралимпийская команда Украины шокирована беспрецедентно позорными проявлениями МПК и его представителей Оргкомитета Паралимпиады-2026! Очевидно, возникает впечатление непонятного и очень специального партнерства МПК с НПК России и Беларуси. НПКУ

На Паралимпиаде-2026 проходит пятый игровой день. Украинцы боролись за медали в двух дисциплинах паралыжного спорта. Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.