Українець виграв третю медаль на Паралімпіаді: у його родини відібрали прапори на Іграх

Тарас Радь виграв 3 нагороди на Паралімпіаді-2026

У п’ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбулися спринтерські перегони переслідування серед біатлоністів у класі сидячи. Срібну медаль у цій дисципліні завоював українець Тарас Радь.

Що потрібно знати

Радь виграв "срібло" у спринтерській гонці переслідування

Українець зібрав весь комплект медалей на Паралімпіаді

У родини Радя напередодні відібрали прапори України на Іграх

Перемогу у змаганнях здобув представник Казахстану Єрбол Хамітов, а "бронза" дісталася китайцю Лю Цзисюю. Також у топ-10 потрапили українці Василь Кравчук та Григорій Шимко – фінішували восьмим та дев’ятим. Павло Баль – 12-й, Олександр Алексик – 13-й, передає "Телеграф".

Результати гонки

Тарас виграв свою 3 медаль на Паралімпіаді-2026. Напередодні він став першим у спринті та третім в індивідуальній гонці. Раніше Національний паралімпійський комітет України повідомив, що організатори Ігор відібрали українські прапори у родини Радя, які приїхали з України підтримати його.

Зазначимо, на Паралімпіаді триває сьомий ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. У суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.