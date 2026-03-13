Путин в большом плюсе. В Брюсселе назвали, сколько Россия получает денег после ослабления санкций

Ослабление ограничений даже на месяц будут на руку Москве

Временное снятие США санкции с России на фоне нефтяного кризиса, вызванного войной в Иране, может усилить российскую экономику. Ведь каждый день Кремль получает миллионы долларов по продаже нефти.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщили спикеры Еврокомиссии, передает корреспондент "Телеграфа". По их словам, позиция ЕС остается такой, как была — санкции сейчас нельзя ослаблять.

Представитель Европейской комиссии по финансовым вопросам Шион МакГарри подчеркнула, что хотя исключение США относительно танкеров РФ и нефти временное, оно точно сыграет свою роль. Ведь Штаты и Европа приложили много усилий, чтобы нефтяная отрасль приносила как можно меньше прибыли Кремлю.

"Европейская комиссия убеждена, что ограничения цены на нефть и наши санкции против России хорошо направлены, и они остаются в силе также в условиях нынешней волатильности на нефтяных рынках", — говорит МакГарри.

Она добавила, что ограничение цены на нефть оказалось эффективным в уменьшении доходов России от экспорта нефти, обеспечивая стабильность нефтяных рынков. Однако объемы российского экспорта остаются при этом стабильными. Кремль ни в коем случае не должен извлекать выгоду из войны против Ирана.

Ее слова дополнила главная пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо. Она подчеркнула, что пока не время ослаблять санкции против России.

"Позвольте лишь дополнить то, что только что сказала Шион, словами президентки фон дер Ляен, которые она на этой неделе выразила очень четко:

Сейчас не время ослаблять санкции против России. И чтобы понимать масштаб: по нашей информации, с начала конфликта на Ближнем Востоке Россия получает около 150 миллионов долларов США дополнительных доходов ежедневно от продажи нефти, что делает ее, по всей вероятности, крупнейшим бенефициаром этого конфликта", — сказала Пиньо.

Паула Пиньо. Фото: открытые источники

Что предшествовало

В США было принято решение временно ослабить санкции против России на фоне нефтяного кризиса. Так российские энергоносители получили лицензию, позволяющую продавать партии нефти и нефтепродуктов, уже загруженные на танкеры.

Соответствующий документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Срок действия разрешительного документа составляет 1 месяц – до 11 апреля.

Таким образом, Кремль сможет продавать нефть из тех танкеров, которые внесены США в черный список. При этом портам разрешено предоставлять судам полный комплекс услуг.

